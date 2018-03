Nieuwe brancheorganisatie Cyberveilig Nederland opgericht

Verschillende cybersecurity dienstverleners kondigen de oprichting van brancheorganisatie Cyberveilig Nederland aan. Zij willen de digitale weerbaarheid van Nederland vergroten, alsmede de kwaliteit en transparantie binnen de groeiende security sector verhogen. Computest, Fox-IT, Guardian360, Hoffmann, Motiv, Northwave, QSight IT en Zerocopter sluiten zich aan bij de organisatie.

Cyberveilig Nederland ziet de noodzaak vanwege het feit dat 97,1 procent van de Nederlandse bevolking toegang heeft tot internet. Daarmee behoort ons land tot de digitale voorhoede van Europa. Deze digitalisering brengt echter grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Om de kansen te benutten moeten we blijvend kunnen vertrouwen op onze informatie en informatiesystemen. Daarom is meer aandacht voor security een must.

Vorig jaar droegen WannaCry en NotPetya bij aan een wake-up call ten aanzien van de digitale kwetsbaarheid van Nederlandse organisaties, waardoor de initiatiefnemers een sterkere vraag naar cybersecurity-dienstverlening opmerken. Daarbij ontbreekt echter transparantie en een garantie voor kwaliteit. Deze elementen bestempelt de organisatie als cruciale elementen om het vertrouwen in de sector te waarborgen.

Samenwerking en leiding

Om bij te kunnen dragen aan een digitaal veiligere samenleving wil Cyberveilig Nederland in gesprek met vertegenwoordigers van de overheid, zoals het National Cyber Security Centrum. De partijen zijn bijvoorbeeld al met FME de mogelijkheden aan het verkennen om samen te werken. Hierbij staan het verder versterken en cyberveilig maken van de technologische industrie centraal.

Petra Oldengarm zal Cyberveilig Nederland leiden. Zij was tot voor kort Director Cybersecurity bij Hoffmann en is al jaren actief in het werkveld van informatiebeveiliging. Ze zal worden bijgestaan door Liesbeth Holterman, die hiervoor belangenbehartiger cybersecurity was voor ICT en technologie belangenorganisaties en jarenlang voor de overheid in het veiligheidsdomein werkte. De acht initiatiefnemers rekenen erop dat meer leveranciers zich aan zullen sluiten bij Cyberveilig Nederland.