Microsoft plant datacenters in het Midden-Oosten

Microsoft zal datacenters openen in Abu Dhabi en Dubai, waarmee het bedrijf zijn eerste locaties in het Midden-Oosten realiseert. De techgigant breidt zijn cloud-computing activiteiten wereldwijd uit, mede om klanten van Amazon Web Services (AWS) te winnen. Vooralsnog is AWS de grootste op dit gebied.

Er staan bovendien twee cloud-locaties in Zwitserland op de planning, die zich in de regio’s Genève en Zürich gaan vestigen. Ook in Duitsland zullen twee nieuwe datacenters openen, al wil Microsoft niet loslaten waar deze zich precies bevinden. Het is eveneens niet duidelijk wanneer deze nieuwe datacenters open moeten gaan, weet Bloomberg.

In januari kondigde Microsoft al aan meer te investeren om de cloudcapaciteit te vergroten. Momenteel beschikt het bedrijf over 42 Azure cloud-regio’s. Door het openen van nieuwe locaties worden data en applicaties dichter bij klanten opgeslagen. Dit versnelt de dataoverdracht, terwijl het soms noodzakelijk is om te voldoen aan plaatselijke datawetten. Deze schrijven wel eens voor dat gegevens van klanten in het land van herkomst opgeslagen moeten worden.

Overigens heeft ook AWS nieuwe datacenters op de planning staan. Deze partij zal in 2019 een cloud-datacenter in Bahrein openen. Het marktaandeel van AWS is ongeveer vier keer zo groot als dat van Microsoft Azure. Toch blijft Microsoft ieder kwartaal forse groei noteren met zijn cloudactiviteiten.

Europa

Eerder deze week meldden anonieme bronnen al dat er twee nieuwe cloud-datacenters in Duitsland op de planning staan. Het zou gaan om een investering van meer dan 100 miljoen euro. Deze nieuwe locaties zijn nodig om data in Duitsland te behouden, waar relatief strenge privacywetten gelden. In Europa telt Microsoft momenteel zes cloud-regio’s. Andere locaties die op de planning staan zijn Parijs en Marseille.