Mobotix Mx6 ip-camera’s voortaan ONVIF-compliant

Mobotix laat weten over de nieuwste firmware MX-V5.02.14 voor de Mx6-serie. Daardoor ondersteunen de ip-camera’s voortaan ONVIF profile S. De betreffende modellen kunnen zodoende eenvoudig geïntegreerd worden in projecten die gebruikmaken van de ONVIF interface standaard.

Onder de Mx6-serie vallen bijvoorbeeld de M16, D16, S16, V16, C26, I26, P26 en V26. Deze productlijn kenmerkt zich door een krachtige processor vergeleken met andere lijnen van Mobotix. Hierdoor is het ook mogelijk om het cpu-intensievere H.264 te ondersteunen. Daarnaast zien we een verhoogde framerate en nemen de camera’s gemelde bewegingen scherper op.

In het vervolg ondersteunen Mx6 camera’s dus ONVIF, een open protocol voor videocommunicatie over IP. De ondersteuning hiervoor stond al enige tijd op de planning. Het idee achter ONVIF is dat dit het eenvoudiger maakt voor andere apparaten in het netwerk om verbinding te maken.

In onze review van de Mobotix p26 stelden we dat het toevoegen van ONVIF-ondersteuning wat ons betreft een goede zaak is. Het geeft namelijk aan dat je met je tijd meegaat en geeft gebruikers de keuze om het te gebruiken. Je haalt er echter nooit het volledige potentieel mee uit een camera. Daarvoor kan er simpelweg niet genoeg in een ONVIF-profiel gestopt worden. Hetzelfde geldt overigens in iets mindere mate voor het gebruik van cameraprofielen op een NAS. Gebruiksvriendelijk zijn deze opties zeker, extreem krachtig niet.