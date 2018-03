Windows 10 Spring Creators Update komt in april naar je computer

Microsoft heeft bekend gemaakt dat de volgende grote update van Windows 10 in de loop van april uitgebracht wordt. Dat is niet via een grootse officiële aankondiging gedaan, maar simpelweg door een aanpassing in een overzichtsdocument waarin staat wanneer Microsoft bepaalde producten niet langer ondersteunt.

In dat document, hier te vinden, zien we dat Microsoft in oktober 2019 stopt met ondersteunen van de Spring Creators Update. Aangezien Microsoft updates van Windows 10 standaard gedurende achttien maanden blijft ondersteunen middels veiligheidsupdates, kunnen we zien dat de nieuwe grote update volgende maand uitgebracht wordt.

Nieuwe functies

Vermoedelijk zal de Spring Creators Update volgende week geheel afgerond worden. Dan zijn er nog een paar weken waarin Microsoft kleine bugs oplost en andere fixes uitbrengt, al naar gelang de feedback die het bedrijf ontvangt van verschillende ontwikkelaars en bètatesters.

Een van de belangrijkste nieuwe functies die met de update naar Windows 10 komt is de Timeline. Die laat je verder gaan waar je gebleven was als je wisselt tussen verschillende Windows 10-apparaten. Dat is een nuttige functie waar al lange tijd om gevraagd wordt, die ook al enige tijd in ontwikkeling is.

Verder komt er HDR-ondersteuning naar Windows 10, en is de DPI-ondersteuning aangescherpt. Microsoft voegt verder ook enkele wijzigingen door in het fluent design en wat algemene veranderingen in het besturingssysteem.

Volgende build: Redstone 5

Ondertussen is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van de volgende grote release, Redstone 5. Die zal vermoedelijk in de loop van de herfst uitgebracht worden. Welke nieuwe functies naar die versie van de software komen, is nog niet bekend. De eerste versie van Redstone 5 die uitgebracht werd, is vooral gericht op kleine verbeteringen die nog niet in de Spring Creators Update uitgerold konden worden.