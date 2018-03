Eaton kondigt eerste proefproject voor UPS-as-a-Reserve aan

Eaton kondigt het eerste proefproject aan van zijn recent gelanceerde Uninterruptible Power Supply-as-a-Reserve (UPSaaR)-oplossing. De Zweedse energienetbeheerder Svenska kraftnät kiest naast Eatons UPSaaR-oplossing voor de Spring service van energieleverancier Fortum. Daarbij wordt getest hoe de technologieën het Zweedse elektriciteitsnet kunnen helpen de elektriciteitsvoorziening in evenwicht te houden.

Dankzij de UPSaaR-technologie hebben datacenterbeheerders de mogelijkheid om samen te werken met energieleveranciers, om de stroombehoefte tijdelijk te verminderen en stroom aan het elektriciteitsnet terug te leveren. Een datacenter zou jaarlijks tot 50.000 euro per MW kunnen verdienen aan elektriciteit die voor elektriciteitsnetondersteuning bestemd is.

De energieleveranciers worden op hun beurt geholpen om balans te vinden bij de vraag naar duurzame energie. De technologie zorgt ervoor dat datacenterbeheerders direct op netniveau op de vraag naar stroom kunnen reageren door frequenties binnen de toegestane grenzen te houden. Dit moet stroomuitval op het gehele net voorkomen.

Streven

Svenska kraftnät doet tijdens het proefproject onderzoek naar het gebruik van energieopslag bij een flexibele vraag. Vanaf het eerste kwartaal zal Fortum 0,1 MW UPS-capaciteit aanbieden aan de frequentie gestuurde verstoringsreserve van Svenska kraftnät. Deze reserve wordt automatisch en snel geactiveerd als de frequentie van het elektriciteitsnet daalt.

Eaton geeft aan dat Zweden voorop loopt op het gebied van hernieuwbare energietechnologieën. Het bedrijf is ervan overtuigd dat het model in de komende maanden navolging krijgt in andere landen en organisaties. Dit moet dan ook de volgende stap zijn om ervoor te zorgen dat datacenterbeheerders in de hele regio hun capaciteit terug kunnen aanbieden aan het net.

Het energiebeheerbedrijf probeert het stroomverbruik al enige tijd terug te dringen. Zo pleitte Eaton in een gastblog op Techzine voor een jaarlijkse, nationale unplug-dag. Op één dag in het jaar gaat dan de stekker uit het serverpark om de andere 364 dagen met een gerust hart op de UPS en noodstroomvoorzieningen te kunnen vertrouwen.