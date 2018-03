Mozilla brengt op bedrijven gerichte versie van Firefox Quantum uit

Mozilla heeft een speciale versie van Firefox Quantum uitgebracht. Het gaat om een bètaversie die erop gericht is om te voldoen aan de eisen van de workflows die tegenwoordig verwacht worden binnen bedrijven. Deze is vooral veiliger en speciaal ontwikkeld om de workload aan te kunnen die een moderne browser tegenwoordig aan moet kunnen.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de webbrowser in plaats van speciale programma’s ontwikkeld voor Windows, MacOS of Linux. Dat maakt het werken een flexibelere ervaring, maar tegelijk zorgt het soms voor snelheidsproblemen. Browsers kunnen de hoge workload namelijk lang niet altijd aan. Met Firefox Quantum voor bedrijven wil Mozilla daar verandering in brengen.

Nieuwe engine

De nieuwe browser is specifiek ontwikkeld op basis van vraag van IT-professionals. Volgens Mozilla biedt deze een snellere en veiligere browse-ervaring en staat hij IT-administrators toe om volledige controle te nemen over de manier waarop de browser geconfigureerd en uitgerold is.

Quantum wordt aangedreven door een nieuwe engine die vooral sterk leunt op de multi-core systemen van computers tegenwoordig. De browser maakt gebruik van een algoritme dat Mozilla ontwikkeld heeft in zijn eigen programmeertaal – Rust – en kan daardoor parallel meerdere processen laten lopen in de verschillende CPU-kernen. Dat verbetert de snelheid en prestaties van de browser.

Firefox Quantum laat gebruikers vooral daardoor ook meerdere web-apps draaien, terwijl er ondertussen genoeg werkgeheugen overblijft voor computers om ook desktop-apps als Microsoft Word of Adobe Photoshop te laten draaien. De proefversie van de browser kan nu gedownload worden.