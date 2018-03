Deel rechtszaken tegen Yahoo rond datalekken gaat door

Vorig jaar bleek dat Yahoo het slachtoffer was van misschien wel de grootste lekken in de geschiedenis van het internet. Gegevens van maar liefst drie miljard gebruikers bleken op straat te liggen. Daaromtrent werd het bedrijf door meerdere partijen aangeklaagd, waar het onderuit probeerde te komen. Een Amerikaanse rechter heeft die pogingen nu van de hand gewezen.

Verizon Communications, de firma die vorig jaar in juni de internetzaken van Yahoo overnam, vroeg van de Amerikaanse rechter om een aantal zaken vooraf al van de hand te wijzen. Het ging dan onder meer om claims rond verwaarlozing van taken en contractbreuk.

Drie datalekken

De zaken draaien om drie datalekken, die Yahoo pas in 2017 toegaf. Dat terwijl de lekken tussen 2013 en 2016 plaatsvonden. Yahoo gaf dat uiteindelijk toe, maar pas toen het overgenomen werd door Verizon. Dat kostte het bedrijf al flink wat, want Verizon gooide zijn overnamebod naar aanleiding daarvan flink omlaag.

In een 48-pagina’s tellend document wijst rechter Lucy Koh een aantal verzoeken van Verizon van de hand. Wat Koh betreft mogen flink wat van de rechtszaken doorgaan. Het bedrijf had volgens haar veel eerder moeten melden dat er beveiligingsproblemen waren, want dan hadden gebruikers “maatregelen kunnen nemen om zichzelf te beschermen”. Dat het bedrijf dat niet deed staat ergens dus wel gelijk aan verwaarlozing.

Tien van de pogingen van Yahoo om aanklachten vooraf al van de hand te wijzen zijn afgewezen door de rechter. Zes werden toegewezen, wat betekent dat Yahoo zichzelf voor de rechter moet verdedigen.