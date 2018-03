Ripple investeert in bedrijven die XRP willen gebruiken voor hun diensten

Betalingsfirma Ripple wil investeren in startups en technologiebedrijven die meer gebruiksmiddelen in ontwikkeling hebben voor XRP de cryptocurrency die het ontwikkeld heeft en momenteel na bitcoin en ethereum de derde grootste virtuele valuta van de wereld is.

Tegenover de site TechCrunch laat Ripple CEO Brad Garlinghouse weten dat men hiermee wil inspelen op kritiek over het nut van de virtuele munt. “Wij, Ripple, zullen ons erop blijven focussen om een oplossing te vinden voor het institutionele gebruik, maar willen zeker samenwerken met bedrijven die XRP op veel verschillende manieren willen gebruiken.”

Waarde loopt uiteen

De waarde van XRP schoot in de loop van december en januari flink omhoog, toen er sprake was van een enorme hype die ervoor zorgde dat de bitcoin bijna 20.000 dollar per munt waard werd. De collectieve waarde van de XRP was in januari, voor de crash waarbij de virtuele valuta flink in waarde daalden, bijna 128 miljard dollar.

Momenteel bedraagt de totale marktwaarde van XRP bijna 30 miljard dollar, maar kwam Ripple flink onder vuur te liggen doordat er relatief weinig te doen valt met XRP. Dat werd in eerste instantie vooral in de markt gezet als een middel voor banken om te gebruiken. Het uiteindelijke gebruik is vooral door gewone klanten die het zien als manier om internationale betalingen mee uit te voeren.

Een bedrijf waar Ripple erg blij mee is, is Omni – een startup uit San Francisco. Die biedt opslagruimte en verhuurdiensten en wil XRP als extra betaalmethode toestaan. Om die reden besloten CEO Garlinghouse en twee andere hooggeplaatste managers binnen Ripple maar liefst 25 miljoen dollar in de startup te investeren.