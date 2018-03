Slack integreert chatbots voor SAP Concur-taken

Slack kondigt de integratie van SAP’s Concur-platform aan, wat leidt tot bots voor reis- en onkostenbeheer. Volgens de chatdienst was dit één van de grootste wensen van zijn enterprise klanten. De chatbots maken het mogelijk om een reeks reis- en onkostengerelateerde taken te verwerken via de Slack-interface.

In totaal kunnen zeven verschillende taken vervuld via Slack. Zo zijn bijvoorbeeld declaraties direct goed te keuren vanuit het samenwerkingsplatform. Ook kunnen gebruikers bonnetjes uploaden om ze direct op te slaan in het SAP Concur-account en zijn er basis rapporten op te stellen. Een simpele zin als “15 euro uitgegeven aan lunch” belandt direct in het Concur-account. Het is tevens mogelijk om een rapport van de laatste uitgaven op te vragen, eveneens met een simpel verzoekje.

Andere taken die de bots kunnen vervullen zijn het vinden van vluchten, boeken en trip details geven. Bij het zoeken naar vluchten zijn er filters toe te passen, zoals de bestemming, vertrekpunt, datums en maatschappij van voorkeur. Na het maken van de keuze gebruikt de bot automatisch de creditcardgegevens. De opdrachten “itnerary” en “trip details” tonen vervolgens informatie over de reis.

SAP Concur

Het gaat om twee losse bots onder de namen @ConcurExpense en @ConcurTravel. Vorig jaar begon SAP met het testen van eenvoudige functionaliteiten binnen de private bèta. Nu is de de bot voor uitgaven dus uitgebreid met extra features en bevindt die zich in public bèta. Concur belooft de reis-bot spoedig te introduceren. Het platform voor reis- en onkostenbeheer benadrukt dan ook dat de stap bedoeld is voor meer gebruiksgemak.

SAP probeert zijn Concur-mogelijkheden op steeds meer manieren aan te bieden. Zo maakte het bedrijf onlangs bekend Mastercard, HERE en Postmates toe te voegen aan zijn connected car-oplossing, waarin Concur een rol speelt. Via het Concur-schuifje kunnen uitgaven eenvoudig naar het beheerplatform geëxporteerd worden. In een achtergrondartikel leggen we uit hoe dit precies werkt.