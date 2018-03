IBM Cloud Container Service voortaan beschikbaar op bare-metal

IBM kondigt aan dat zijn IBM Cloud Container Service, de volledig beheerde container Kubernetes-dienst, voortaan gebruik kan maken van bare-metal nodes. Hierdoor kunnen ontwikkelaars profiteren van bare-metal indien dat de beste optie is voor apps, data en workloads. Door de mogelijkheid moeten opkomende technologieën uiteindelijk beter ondersteund worden.

Dankzij containers is het onder meer eenvoudiger om gegevens te verplaatsen naar andere systemen en meerdere mensen tegelijkertijd laten werken aan verschillende onderdelen van een app. Door containers ook aan te bieden op bare-metal moeten bijvoorbeeld machine learning-workloads die veel computing kracht vereisen beter tot hun recht komen. Bare-metal is vaak beter in het leveren van een hoger niveau computing-kracht. Ook gevoelige datasets die geïsoleerd moeten worden op een specifieke server komen hiermee beter tot hun recht.

Tot op heden moesten ontwikkelteams eerst flink wat configuratie doorvoeren voor bare-metal, terwijl er ook voortdurend management nodig is. Dit beperkt het gebruik van bare-metal bij complexe apps in productie, waar juist wel de kracht ligt. Onder meer automatisch updaten, intelligent schalen en ingebouwde security komen hier tot hun recht.

Inspanningen

IBM noemt dit volgende stap in zijn inspanningen rondom containers. Het bedrijf wil containers uit laten groeien tot een veilig en stabiel onderdeel dat breed omarmd wordt in cloudstrategieën van organisaties. Eerder werkte IBM bijvoorbeeld samen met Lyft en Google om Istio te maken, dat helpt bij de security en orchestratie van microservices. IBM is al enige tijd lid van de Cloud Native Computing Foundation, de organisatie achter Kubernetes. Naast IBM Cloud Container Service is ook de IBM Cloud Private gecertificeerd.