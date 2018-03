Google haalde in 2017 3,2 miljard advertenties offline

Google had het in 2017 zwaar met verkeerde advertenties. Sterker nog: die leidden er al toe dat het bedrijf zijn beleid compleet omgooide. Daarnaast voegde het zich bij een collectief tegen ‘slechte’ advertenties. Nu blijkt hoe zwaar de zoekgigant, advertentiereus en softwarebouwer het afgelopen jaar had.

In een jaaroverzicht maakt het bedrijf bekend dat het meer dan 3,2 miljard advertenties offline gehaald heeft in 2017. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2016, toen de advertentiereus er 1,7 miljard offline haalde. Verder zijn er 320.000 adverteerders uit het Google-programma gehaald, 90.000 websites op de zwarte lijst gezet en zijn er maandelijks advertenties van twee miljoen pagina’s verwijderd.

Niet gericht op bedreigingen

Wat voor advertenties Google precies offline heeft gehaald is niet helemaal duidelijk. Van de 3,2 miljard die het offline zette, waren er “slechts” 79 miljoen die mensen doorverwezen naar websites met malware erop. Daarnaast haalde Google 66 miljoen ‘trick to click’ advertenties offline. Dat zijn advertenties die mensen verleiden erop te klikken door zich als iets anders voor te doen. Verder waren er nog 48 miljoen advertenties die mensen verleidden tot het installeren van software.

Zo bezien is slechts een klein deel van de advertenties dat offline werd gehaald, ook echt offline gehaald omdat mensen verleid werden tot bijvoorbeeld het installeren van malware. Gesteld kan dus worden dat Google advertenties niet echt offline haalde omdat ze bedreigingen vormden voor mensen of hun apparaten.

Wat voor advertenties dan precies offline gehaald werden is niet helemaal zeker. Volgens Google had het ook niet zozeer te maken met bijvoorbeeld nepnieuws. Van de 11.000 mogelijke overtreders op dat gebied, waren er volgens Google slechts negentig uitgeverijen en 650 websites die daadwerkelijk misleidende content weergaven. Wel waren er 12.000 websites die anderen letterlijk kopieerden.