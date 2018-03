HP integreert scansoftware met Ultimaker Cura

3D-printerfabrikant Ultimaker laat aan Techzine weten over de integratie van HP-scansoftware met Ultimaker Cura. Door deze stap vereenvoudigt de workflow van het 3D-printen wanneer er gebruik wordt gemaakt van scans van HP’s Sprout en 3D Structured Light Scanner Pro S3.

Frans Rintjema, Managing Director Immersive Computing bij HP, legt uit dat de integratie voorziet in een groeiende marktbehoefte door 3D-printmogelijkheden te embedden in professionele workflows. Klanten kunnen overwegen om het scannen en 3D-printen te combineren, alsmede verouderde onderdelen te vervangen. Dit moet een waardevolle toevoeging in professionele en educatieve omgevingen zijn.

Door de integratie groeit de lijst met Ultimaker Cura-ondersteunde 3D-toepassingen. Zo realiseerde de 3D-printerfabrikant al integraties met onder andere Siemens NX en SolidWorks om naadloze 3D-printworkflows uit CAD- en PLM-systemen te garanderen. HP werkt ook samen met softwareleveranciers om end-to-end producties van 3D-geprinte onderdelen te integreren.

Samenwerkingen

Meer details over de aankondiging laten de partijen in het persbericht niet los. Ultimaker is bekend wegens het leveren van 3D-printers, -software en -materialen. Het bedrijf wekt steeds meer de aandacht van andere merken. Zo werd onlangs nog bekend dat Bosch in de Ultimaker 3 Extended 3D-printers zal investeren. Hoeveel geld Bosch in de printers steekt is onduidelijk, maar het doel is om innovatie te bevorderen en de productie- en designkosten omlaag te brengen.