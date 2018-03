Progress NativeChat zorgt voor ontwikkeling en implementatie van chatbots

Progress heeft Progress NativeChat aangekondigd, een nieuwe oplossing voor de ontwikkeling en implementatie van chatbots. NativeChat maakt het eenvoudig om chatbots te maken die aansluiten bestaande systemen, zo meldt de SDTimes.com. NativeChat is het eerste product van Progress Labs.

NativeChat is ontworpen om organisaties de mogelijkheid te geven om klantoplossingen te creëren die gesprekken kunnen voeren en transacties kunnen uitvoeren zonder dat daarbij menselijke interactie aan te pas komt.

“Chatbots zijn het krachtigst als ze intelligent en contextbewust zijn en direct gegevens en inzichten uit de systemen weten te halen,” zegt Dmitri Tcherevik, Chief Technology Officer bij Progress. “NativeChat maakt het eenvoudig om chatbots te maken die aansluiten op bestaande systemen die op een natuurlijke manier met gebruikers communiceren en contextueel begrip, nauwkeurigheid en forecasting in gesprekken weten te verbeteren.”

NativeChat zal het vermogen hebben om natuurlijke gesprekken in 72 menselijke talen te begrijpen en de mogelijkheid hebben om bestaande web- en mobiele formulieren te repliceren. Het zal de chatgeschiedenis kunnen aanpassen, leren en beoordelen zonder ondersteuning van de ontwikkelaar en zal geïntegreerd kunnen worden met alle bedrijfssystemen die REST API’s ondersteunen.

“Innovatie komt in vele vormen en we geloven dat onze getalenteerde medewerkers het soort ideeën hebben die ervoor zullen zorgen dat Progress en onze klanten een stapje voor zijn,” zei Tcherevik. “Met de oprichting van Progress Labs geven we onze beste en slimste mensen een unieke kans om hun ideeën te verkennen met de volledige steun van een gevestigde technologieleider, met als doel over de loop van de tijd een nieuwe waarde te genereren voor onze klanten.”