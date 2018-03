Broadcom richt zich nu op kleinere overnames

Na het mislukken van de overname van Qualcomm door Broadcom richt het bedrijf zich nu op andere overnames. Het gaat daarbij om het kopen van wat kleinere chipmakers. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend, tegelijkertijd met een waarschuwing rondom zijn chips voor smartphones. In Noord-Amerika neemt die dit kwartaal namelijk af, terwijl er in Zuid-Korea een groei te zien zal zijn.

Reuters meldt dat de analisten er vanuit gaan dat de klant uit Noord-Amerika Apple is, die vorig jaar goed was voor een vijfde van Broadcoms omzet. Zij zien Samsung als de logische Koreaanse partij. Dit merk schroeft de productie van zijn recentelijk aangekondigde Samsung Galaxy S9 op.

In het gesprek over de financiële resultaten met de investeerders laat CFO Tom Krause weten dat Qualcomm duidelijk een unieke en erg grote overnamekans was. Broadcom geeft aan dat het de Verenigde Staten blijft bekijken. De verwachtingen zijn dan ook dat er nu op kleinere doelwitten gericht wordt. Een analist laat aan Reuters weten dat twee a drie overnames van een gemiddelde grootte goed zal zijn voor de aandelen.

Staatsveiligheid

Eerder deze week ondertekende president Donald Trump van de VS een decreet, waarmee de deal van rond de 120 miljard dollar geblokkeerd werd. Door de deal zou de staatsveiligheid namelijk gevaar lopen. Broadcom vestigt zich in Singapore. De vrees is dat het Chinese Huawei Technologies uit zal groeien tot een te dominante speler indien Qualcomm overgenomen wordt. Qualcomm bezit 15 procent van de patenten die nodig zijn voor het 5G-netwerk.

Broadcom liet weten het besluit te respecteren en trok het bod in. Toch zou het bestuur bekijken of het mogelijk is het hoofdkantoor volledig in Amerika te vestigen. Dan komt er weliswaar een kostenpost van 500 miljoen dollar per jaar bij wegens belastingen, maar valt de bemoeienis van de Committee on Foreign Investment in the United States weg. Deze partij adviseerde Trump over de deal.