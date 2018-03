Cloudian neemt Infinity Storage over

Cloudian laat aan Techzine weten Infinity Storage overgenomen te hebben, een leverancier van software-defined file storage-oplossingen. Hierdoor krijgen Cloudian-klanten er geïntegreerde oplossingen bij voor file en object storage die al hun ongestructureerde data verenigen binnen een onbeperkt schaalbare storage pool.

Door de technologie van Infinity Storage ontstaat er vereenvoudigd opslagbeheer en tot 70 procent lagere totale eigendomskosten ten opzichte van traditionele NAS-systemen met meerdere storage silo’s. De partijen zien het als een logische voortzetting van hun bestaande relatie. Zo werkten ze samen aan de ontwikkeling van Cloudian HyperFile NAS-controler, die gebruikt wordt voor het aanbieden van file services van grootzakelijke kwaliteit vanuit Cloudian HyperStore.

Infinity Storage is bekend van zijn enterprise technologie voor file-systemen. Oprichter Caterina Falchi is de uitvinder van het file system write-once-ready-many (WORM), dat voorziet in jukebox file management en transparante toegang biedt tot data binnen een beveiligde omgeving. Oorspronkelijk is WORM ontwikkeld voor het waarborgen van data-integriteit voor compliance-doelen. Recentelijk vervulde het file system een cruciale rol bij het beschermen tegen datacorruptie door malware en ransomware.

Falchi treedt door de overname toe tot de organisatie van Cloudian als vicepresident File Technologies. Wat er met de rest van het personeel gebeurt wordt niet geheel duidelijk. Wel laat Cloudian weten ernaar uit te kijken om samen verder te groeien. Ook een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Uiteindelijk wil Cloudian met de overname de ontwikkeling van zelfbeschermende en eenvoudig schaalbare bestandssystemen die de IT-workloads reduceren bespoedigen. Volgens analisten zijn de systemen van cruciaal belang voor geavanceerde storage beheer, zo claimt CEO Michael Tso. De technologische expertise van Infinity Storage moet hierbij dus helpen.