‘Investeren in technologieën leidt tot hogere productiviteit’

Bedrijven die investeren in digitale technologieën voor hun medewerkers worden beloond met een verhoogde arbeidsproductiviteit. Dat blijkt uit onderzoek van BT onder 1100 managers en 600 IT-beslissers verspreid over elf landen wereldwijd. Negen van de tien respondenten is ervan overtuigd dat mobiele tools en samenwerkingsdiensten productiviteit op de werkvloer verhogen, in 2015 was dat nog 60 procent.

Het realiseren van hogere arbeidsproductiviteit is een doel van veel programma’s gericht op digitalisatie. In het onderzoek komt echter naar voren dat slechts een kwart van de managers hun huidige digitale ervaring op het werk als uitstekend bestempelt. Een meerderheid (acht op de tien) zegt dat als zij CEO waren, het verhogen van de productiviteit hun prioriteit zou zijn. In 2015 was dit bij 57 procent nog de prioriteit.

Het rapport suggereert dat er vijf eenvoudige manieren zijn voor een hogere arbeidsproductiviteit: een meer door video verbonden werkomgeving, eenvoudiger werken en samenwerken buiten kantoor, bedrijfsapps, instant messaging (IM) en betere apparaten. Op de vraag wat medewerkers helpt om op kantoor efficiënter te werken, noemt 63 procent van de managers betere wifi, vergeleken met 28 procent die meer vergaderruimtes noemt. Interactieve slimme samenwerkingsbeeldschermen benoemt 39 procent en 32 procent pleit voor videoruimtes.

IT-beslissers

Van de IT-beslissers is 76 procent het eens met de stelling “medewerkers begrijpen vaak niet hoe lastig het is om onze IT effectief te laten functioneren.” Dat is een stijging van negen procent ten opzichte van 2015. IT-beslissers vinden dat het realiseren van een meer digitale ervaring voor medewerkers nog meer toevoegt aan hun overvolle to-do-lists. De helft ziet bijvoorbeeld dat hun videoconferencing updates vereist. In 2015 was 38 procent het hiermee eens.

Van hen zegt 65 procent dat ze mobiele apps moeten ontwikkelen zodat medewerkers altijd en overal interne bedrijfssystemen en -processen kunnen gebruiken, eerder was dat nog 41 procent. Spraak- en datasystemen samenbrengen – de technologietrend van tien jaar geleden – is nog steeds niet voltooid. Zes op de tien IT-beslissers bevindt zich nog in de planningsfase voor convergentie.

Tot slot geven de IT-beslissers prioriteit aan investeringen in de cloud ter ondersteuning van hun samenwerkings- en mobiele diensten. De helft maakt al gebruik van een samenwerkingstechnologie in de cloud en 65 procent wil hun oplossingen voor IM, video- en audioconferencing updaten. 84 procent is het ermee eens dat de cloud op een dag de meest geaccepteerde manier zal zijn om samenwerkingsdiensten te leveren. Bij het vorige onderzoek was dit nog 54 procent.