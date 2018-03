‘Samsung integreert gezichtsherkenning in Galaxy S10’

Vanaf vandaag liggen de Samsung Galaxy S9 en de grotere S9 Plus in de winkel. Dat is mooi voor de Zuid-Koreaanse smartphonemaker, maar die wendt zijn blik ondertussen ook al op de toekomst. De eerste geruchten over de Galaxy S10 komen nu al naar buiten.

Volgens bronnen van de site Pocket Now wil Samsung een 3D Face ID maken die moet werken als de TrueDepth-technologie van Apple. Op die manier wil Samsung zijn gezichtsherkenningssoftware beter maken en die laten concurreren met de techniek van Apple.

Ontgrendelmethodes

Waar Apple de vingerafdrukscanner helemaal dumpte, in ruil voor Face ID, heeft Samsung nog altijd een scanner in zijn toptelefoons zitten. Tegelijk ontwikkelt het bedrijf wel verschillende andere ontgrendeltechnieken. Zo is het nu mogelijk om je Galaxy-telefoon middels die vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning, irisscanner of gewoon met een pincode te ontgrendelen.

Momenteel schijnt Sasung echter klaar te zijn voor de stap richting een echt specifiek voor de gezichtsherkenning ontwikkeld systeem. Daarvoor werkt het samen met de Israëlische cameraspecialist Mantis Vision en de Japanse module-fabrikant Namuga. De drie bedrijven proberen de techniek te verbeteren en geschikt te maken voor integratie voorop de volgende Galaxy-telefoon.

Optische vingerafdrukscanner

Los hiervan werkt Samsung al langere tijd aan de ontwikkeling van een optische vingerafdrukscanner die onder het scherm van de telefoon moet liggen. Die functie werkt ook nog niet naar behoren en wordt mogelijk pas in 2019 in de eerste Samsung-telefoon geïntegreerd.

De vraag rijst dan ook hoe het gaat met de innovatie binnen Samsung. Net als andere fabrikanten loopt het bedrijf er tegenaan dat er weinig nieuws meer te bedenken valt bij smartphones. Een echt nieuwe stap is het uitbrengen van opvouwbare telefoons, maar die ligt minstens een jaar in de toekomst, mits die ambitieuze technologie die al jaren in ontwikkeling is, dan eindelijk gereed is voor de markt.