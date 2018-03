Google werkt met nieuwe partijen samen voor Chrome Enterprise

Google kondigt een aantal nieuwe security features en samenwerkingen aan voor Chrome Enterprise. Hierdoor ontstaat naar eigen zeggen de meest veilige endpoint-oplossing voor bedrijven in de cloud. Chrome Enterprise dient namelijk als een endpoint voor Google Cloud’s productensuite.

Google geeft in de aankondiging aan dat endpointbeveiliging steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Oorspronkelijk werd Chrome Enterprise dan ook gelanceerd met VMware AirWatch als een enterprise mobility management (EMM)-partner. Er komen nu samenwerkingen bij met Cisco Meraki, IBM MaaS360, Citrix XenMobile en ManageEngine Mobile Device Manager Plus (een divisie van Zoho Corp). Zo moet de oplossing die het beste past bij specifieke behoeftes van een bedrijf beschikbaar zijn.

Bij de lancering van Chrome Enterprise zagen we integratie met Microsoft Active Directory, waardoor medewerkers in staat zijn hun native credentials te gebruiken voor de authenticatie van apparaten en Google Cloud-diensten. Deze ondersteuning wordt nu verder uitgebreid. Zo kunnen admins voortaan beheerde extensies rechtstreeks configureren via Group Policy Objects. Ook is er ondersteuning voor veelvoorkomende enterprise Activity Directory-setups.

Verdere security

Ondertussen voegt Google andere mogelijkheden toe. Het zogeheten per-permission extension blacklisting laat admins toegang beperken tot extensies gebaseerd op de vereiste toestemming. Ook kunnen inlogpogingen vanaf een gedateerd besturingssysteem geblokkeerd worden, zodat er betere overeenstemming plaatsvindt met de security-richtlijnen.

Een andere mogelijkheid die we aantreffen is dat beheerders zich ervan kunnen verzekeren dat alleen managed devices verbinden met de single sign-on servers. De nieuwe ondersteuning voor geautomatiseerde re-enrollment staat een Chrome-apparaat dat gewist of hersteld is in staat om weer tot het bedrijfsdomein toe te treden zonder beheerdersverificatie.