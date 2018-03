Intel komt in tweede helft 2018 met processoren zonder Spectre

Intel heeft inmiddels firmware-updates uitgebracht om de Meltdown- en Spectre-lekken in processoren van de afgelopen vijf jaar te dichten. Nu kijkt de chipfabrikant naar de toekomst. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat er in de tweede helft van dit jaar processoren komen waar de Spectre-fout niet in zit.

Het bedrijf heeft vandaag onthuld dat het “delen van de processor opnieuw ontworpen” heeft. Daarmee “introduceren we nieuwe niveaus van bescherming tegen partitioning”. De nieuwe processoren zullen daardoor bestand zijn tegen Spectre. “Stel je deze manier van partitioning maar voor alsof we extra beschermwallen hebben gebouwd tussen applicaties en toestemmingen, om zo extra obstakels op te werpen voor kwaadwillenden,” legt CEO Brian Krzanich uit .

Eerste processoren

De eerste processoren die voorzien zijn van deze beschermingsmethode zijn de volgende generatie Xeon Cascade Lake chips. Die worden samen met de nieuwe achtste generatie Intel Core-processoren uitgebracht, in de tweede helft van dit jaar. Wat Krzanich betreft blijft het overigens wel van cruciaal belang dat mensen hun computers van updates voorzien.

“Nu deze updates beschikbaar zijn, is het van cruciaal belang dat iedereen ervoor zorgt dat zijn systeem up-to-date is. Dat is de makkelijkste manier om beschermd te blijven tegen al deze problemen,” aldus Krzanich. Daarmee reageert hij impliciet ook op een flink kritiekpunt jegens Intel. De updates die het uitbracht bleken namelijk voor problemen te zorgen bij IT-admins. Er zaten nog bugs in (die ondertussen opgelost zouden moeten zijn) en de prestaties van sommige processoren zijn er flink op achteruit gegaan.