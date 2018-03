Qualcomm gunt aandeelhouders NXP extra bedenktijd voor overname

Vandaag heeft Qualcomm bekend gemaakt dat NXP een week langer mag nadenken over zijn overnamebod. Eigenlijk zou de deadline voor het laatste bod van 44 miljard dollar vandaag verstrijken, maar nu aandeelhouders van NXP twijfelen, hebben de Amerikanen besloten hen nog een weekje extra bedenktijd te gunnen.

Daarmee gaat het de chipfabrikant nog altijd niet voor de wind. Eerder leek het allemaal goed te komen met deze overname, vooral omdat de Amerikaanse president Donald Trump de overnamepoging van Broadcom blokkeerde. Qualcomm zou daardoor genoeg ruimte hebben om NXP gewoon over te nemen zoals gepland. Maar dat feest blijkt dus iets minder vrolijk dan verwacht.

Minder aandeelhouders zijn akkoord

In een persbericht meldt Qualcomm vandaag dat aandeelhouders die gezamenlijk goed zijn voor 16,5 procent van de aandelen akkoord gaan met de overname. Dat is minder dan een week geleden, toen Qualcomm nog liet weten dat 19 procent van de aandeelhouders akkoord ging. Waarom er nu problemen zijn is niet helemaal zeker, maar het zal te maken hebben met de controverses die rond het Amerikaanse chipbedrijf bestaan.

Het is vooral ook de vraag hoe Qualcomm nu gelooft dat het de resterende aandeelhouders toch overstag kan laten gaan. Wellicht zal het significant meer moeten bieden voor NXP. Dat terwijl het huidige bod van 44 miljard dollar al veel hoger is dan het vorige bod, dat nog 39 miljard dollar bedroeg.

Het gaat dus niet heel makkelijk voor Qualcomm, dat juist hoopte door een combinatie met NXP te bouwen, zijn dalende omzet weer in de lift te krijgen. Dat lijkt niet zomaar te gaan lukken, waardoor de komende jaren nog wel eens zwaar kunnen zijn voor de chipmaker. Die heeft internationaal met allerlei rechtszaken te maken rond zijn gevoerde patentbeleid.