Apple presenteert op 27 maart mogelijk een nieuwe iPad

We hadden al verwacht dat Apple deze maand een evenement zou organiseren om wat nieuwe producten te onthullen, maar niet helemaal wat het nu heeft bekend gemaakt. Het bedrijf heeft vandaag uitnodigingen verstuurd voor een evenement op 27 maart, waarin het “creatieve nieuwe ideeën voor leraren en leerlingen” wil bespreken.

De uitnodiging van het bedrijf doet denken aan een event dat het in 2012 organiseerde in de New Yorkse afdeling van het Guggenheim. Toen onthulde het bedrijf onder meer iBooks 2, iBooks Author en iTunes U. De kans is groot dat Apple ook nu soortgelijke nieuwe onderwijssoftware presenteert en meteen een nieuwe iPad.

Nieuwe hardware

De afgelopen weken heeft Apple certificaten aangevraagd voor een nieuwe iPad. Die zou uitgebracht worden in twee varianten: eentje waarbij enkel verbindingen met wifi-netwerken mogelijk zijn en een waarbij daar bovenop ook verbinding met mobiele netwerken gemaakt kan worden.

De nieuwe iPad zou dienen ter vervanging van de huidige 9,7-inch iPad en een snellere A10-processor bevatten. Het gerucht gaat ook dat de nieuwe iPad een stuk goedkoper wordt dan voorgaande modellen. Dat Apple dan op een school in Chicago een presentatie houdt, wijst erop dat het bedrijf wil proberen nu vooral scholieren overstag te laten gaan voor de aanschaf van een tablet.

Apple zou verder naar het schijnt nog AirPower uitbrengen deze maand. Dat is een draadloze oplaadmodule die geschikt is voor meerdere producten tegelijk. De module werd vorig jaar aangekondigd, maar was toen nog niet klaar voor release.