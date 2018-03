Huawei maakt de P20 lite beschikbaar

Huawei laat weten dat de P20 lite per direct verkrijgbaar is in Nederland. Dit is de opvolger van de vorig jaar geïntroduceerde Huawei P10 lite en de eerste introductie van de P20-serie. Op 27 maart zal het bedrijf de volledige serie onthullen.

Eén van de onderdelen die de smartphone aantrekkelijk maakt, is de 16-megapixel dual camera met speciale bokeh-lens en groot diafragma. Aan de voorzijde vinden we eveneens een 16-megapixel camera, die beschikt over lightfusion-technologie. Hiermee vangt de camera meer licht op, waardoor ook laat op de avond goede foto’s mogelijk zijn.

Aan de voorkant valt direct de inkeping bovenin het scherm op, dat veel wegheeft van de iPhone X. Dit combineert Huawei met het FullView 2.0 scherm, een 5,8-inch beeldscherm en een resolutie van 2280 x 1080 pixels. Anderzijds treffen we Face Unlock aan, waarbij Android 8.0 en de eigen laag EMUI 8.0 een duit in het zakje doen. Deze brengen de nieuwste beveiligingsupdates en een intuïtieve gebruikersinterface naar de telefoon.

De Huawei P20 lite draait op een niet nader nader genoemde octacore (8) processor. Daarnaast mogen we 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag verwachten. Dit laatste onderdeel is uit te breiden tot 256 GB. De 3000 mAh batterij kan via usb type-C worden opgeladen met Quick Charge-technologie.

Beschikbaarheid

De nieuwe Huawei-smartphone is dus per direct verkrijgbaar in ons land. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de kleuren zwart en blauw. Het toestel kent een adviesprijs van 369 euro. Volgende week dinsdag wordt de volledige reeks onthuld, waar we Huawei’s vlaggenschip voor 2018 kunnen verwachten. Techzine is aanwezig bij de onthulling van de P20-serie. Houd de website dus in de gaten voor meer details.