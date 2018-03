HP kondigt pc Elite Slice G2 voor vergaderruimtes aan

HP heeft tijdens Enterprise Connect de Elite Slice G2 voor vergaderruimtes onthuld. Dit desktopsysteem is ontworpen voor de vergaderruimtes en samenwerkingsmethodes van de toekomst. Het bedrijf verwacht dit jaar een groei van 34 procent voor dergelijke samenwerkingsruimtes, die kleiner zijn dan een volledige conferentiezaal.

De setup in deze ruimtes is eenvoudig, aangezien er weinig dongles en kabels benodigd zijn. Daar is de Elite Slice G2 dus geschikt voor. Geïnteresseerden kunnen de keuze maken uit de Elite Slice G2 voor Skype Room Systems en de Elite Slice G2 voor Intel Unite. Dit kan eventueel aangevuld worden met een nieuw scherm van HP.

Verschillende apparaten

Die eerste variant komt met een 12,3-inch Full HD touchscreen, een Core i3-7100T of Core i5 7500T, 8 GB RAM en tot 256 GB interne opslag. Daarnaast treffen we 90 dBa audio, een microfoon met een bereik tot vijf meter en Noise Cancellation aan. Dankzij de wireless display module kan het apparaat zonder kabels verbonden worden, al is er ook de mogelijkheid om via de HDMI-poort te verbinden met een extern apparaat.

De Elite Slice G2 voor Intel Unite biedt vergelijkbare features, maar er is geen touchscreen aanwezig. Bij deze uitvoering treffen we bijvoorbeeld ondersteuning voor HP ShareBoard aan, wat leidt tot een interactieve whiteboard-ervaring. De Thunderbolt Dock dient als een externe connectiviteitsoptie.

HP onthult tevens het nieuwe 55-inch 4K-conferentiescherm LD5512, dat bij moet dragen aan een interactievere samenwerking. Het scherm is gemaakt voor een ruimte met één tot vier gebruikers, waarbij de connectie-opties en geïntegreerde speakers de videovergadering uit moeten laten groeien tot een succes.

Beschikbaarheid

HP maakt de Elite Slice G2 voor Skype Room Systems in maart beschikbaar voor 1499 euro. De Elite Slice G2 voor Intel Unite staat eveneens voor deze maand op de planning, waarvoor een adviesprijs van 1099 euro geldt. Tot slot moet de HP LD5512 Conferencing Display eveneens deze maand uitkomen. Dit scherm zal een adviesprijs kennen van 999 euro.