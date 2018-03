Palo Alto Networks gaat Evident.io verwerven

Next generation beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks heeft aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst is aangegaan om het in de VS gevestigde Evident.io te verwerven. Evident.io is een pionier en leider op het gebied van infrastructuurbescherming voor clouddiensten, te verwerven. Evident.io breidt de API-gebaseerde beveiligingsmogelijkheden van Palo Alto Networks uit.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verwerft Palo Alto Networks Evident.io voor een totale prijs van 300 miljoen dollar die in contanten moet worden betaald. Verwacht wordt dat de overname tijdens het derde kwartaal van Palo Alto Networks zal worden afgerond, zo meldt Prnewswire.com. Dit onder voorbehoud dat er wordt voldaan aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De oprichters van Evident.io, Tim Prendergast en Justin Lundy, zullen toetreden tot Palo Alto Networks.

IT-teams gebruiken de public cloud om gelijke tred te houden met de zakelijke vraag naar nieuwe en verbeterde services. De verandering kan overweldigend zijn en risico is en blijft een zorgelijk punt. De uitdaging is dat oudere beveiligingshulpmiddelen, ontworpen voor het traditionele datacenter, niet goed werken in de public cloud. Organisaties neigen ernaar om zwaar te leunen op handmatige inspecties en audits om de beveiliging en compliance te valideren. Dit is tijdrovend en gevoelig voor fouten. Om dit te verhelpen, hebben beveiliging, DevOps en complianceteams een geautomatiseerde en vlotte aanpak nodig om openbare cloudworkloads te beveiligen.

Palo Alto Networks heeft zichzelf op de kaart gezet als de leider op het gebied van cloudbeveiliging door de unieke combinatie van VM-Series gevirtualiseerde next generation firewalls voor inline cloud-beveiliging, API-gebaseerde beveiliging voor infrastructuur van openbare cloudservices en Traps voor hostgebaseerde beveiligingen. Evident.io breidt de API-gebaseerde beveiligingsmogelijkheden van Palo Alto Networks uit.