Riverbed introduceert Digital Performance Platform

Riverbed Technology kondigt de introductie van het Digital Performance Platform aan. Dit omvat een portfolio met Digital Experience-, Cloud Networking- en Cloud Edge-oplossingen, waardoor organisaties in staat zijn mogelijkheden vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

Wat betreft Cloud Networking biedt Riverbed toegang tot wat het zelf next-generation networking noemt, met een oplossing die SD-WAN, wifi, applicatieacceleratie en netwerkvisibiliteit omvat. Dit moet de connectiviteit en het beheer van LAN’s, WAN’s en WLAN’s vereenvoudigen. Tegelijkertijd biedt dit directe, veilige en geoptimaliseerde cloudconnectiviteit. Riverbed werkt voor het Digital Performance Platform samen met verschillende partners, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Palo Alto Networks, ServiceNow en Zscaler.

Voor de Digital Experience kunnen we gebundelde device-based monitoring van de gebruikerservaring, applicatie, infrastructuur en het networking verwachten. Hiermee biedt de oplossing een holistisch overzicht van de digitale-gebruikerservaring. De Cloud Edge centraliseert op zijn beurt verschillende infrastructuureilandjes om honderd procent van de data veilig te stellen. Dit biedt gebruikers een soepele, vrijwel lokale ervaring aan de netwerkrand.

Riverbed ziet dat veel organisaties nog gebruikmaken van een legacy IT-infrastructuur die de digitale initiatieven niet aankan. Met de aankondiging wil het bedrijf daarop inspelen. Het bedrijf verwijst ook naar een onderzoek van IDC, dat claimt dat 60 procent van de veranderingsinitiatieven niet zal kunnen schalen vanwege het gebrek aan een strategisch architectuur. Om concurrerend te blijven is het belangrijk dat bedrijven een moderne IT-architectuur en nieuw netwerk omarmen.

Merkidentiteit

Daarnaast komt Riverbed met een nieuwe merkidentiteit, ook wel “The Digital Performance Company”. Zo wil het bedrijf zijn gunstige marktpositie, technologie en go-to-marketinvestringen en relevantie in het digitale tijdperk weerspiegelen.

Het bedrijf acht de ontwikkelingen noodzakelijk omdat digitale bedrijfsvoering tegenwoordig heel normaal is en digital performance aan de basis van bedrijfssucces staat. Ook Riverbed ontwikkelde zich de afgelopen jaren, wat resulteert in het Digital Performance Platform en de nieuwe identiteit. Zo wil Riverbed de waarde die het hecht aan zijn klanten, partners en miljarden mensen over de hele wereld weerspiegelen.