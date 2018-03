Apple test eigen MicroLED-schermen als AMOLED-alternatief

Vandaag maakt Apple gebruik van LCD-schermen in de iPhone 8 en 8S, en OLED-schermen in de iPhone X. Het is een van de weinige dingen die Apple niet in huis ontwikkelt, maar daar komt nu verandering in met MicroLED.

Volgens een rapport van Bloomberg werkt Apple al enige tijd aan MicroLED-schermen, maar krijgen ze het project niet goed op dreef. De schermen zijn een pak moeilijker om te maken, omdat elke pixel een aparte LED is. Samsung heeft eerder dit jaar al de eerste commercieel beschikbare MicroLED-display getoond. Dat beeld is echter een 146 inchmodel, veel groter dan een iPhone.

Volgens Bloomberg had Apple vorig jaar het project bijna in de vuilbak gegooid, maar nu blijkt dat er toch voldoende progressie is geboekt om verder te bouwen. De technologie zit in een geavanceerd stadium, maar je zal nog wel een aantal jaar moeten wachten voordat er smartphones met MicroLED-schermen zijn.

Met deze ontwikkeling wil Apple minder afhankelijk zijn van leveranciers zoals Samsung, Sharp, LG Display en Japan Display. Apple heeft overigens de OLED-markt compleet gemist met zijn mobiele toestellen en moet nu op de expertise van Samsung vertrouwen. MicroLED is de logische volgende stap, en daar investeert het nu flink in om onafhankelijk te zijn van andere leveranciers.

Volgens het rapport van Bloomberg werken 300 ingenieurs aan het design en productieproces van MicroLED-schermen van toekomstige producten. De geheime testsite is 5.700 m² groot, de eerste in zijn soort voor Apple, en ligt op ongeveer 15 minuten rijden van het hoofdkantoor in Cupertino. Apple plant om de technologie snel in een toekomstige Apple Watch of iPhone te integreren.