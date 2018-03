Europa wil techgiganten belasten: 3 procent van hun lokale omzet

Grote bedrijven die actief zijn in de Europese unie zoals Alphabet Inc of Facebook moeten mogelijk binnenkort 3% belasting betalen op hun bruto omzet die lokaal wordt gegenereerd. Dat staat in een nieuw voorstel ingediend door de Europese Commissie.

Bloomberg kon het nieuwe voorstel inkijken dat op 21 maart wordt voorgelegd. Europese landen zoeken al langer naar mogelijkheden om digitale bedrijven te belasten volgens creatie van waarde in de regio. De Europese Commissie benadrukt dat het om een korte termijnoplossing is. Er wordt ondertussen achter de schermen aan een breder plan gewerkt dat focust op een permanente digitale afspraak.

Wat is volgens de Europese Unie een ‘groot techbedrijf’? Wanneer de jaarlijkse wereldwijde omzet boven 750 miljoen euro ligt en de totale belastbare jaarlijkse omzet van digitale diensten binnen de EU hoger dan 50 miljoen euro is. Deze voorwaarden kunnen mogelijk nog veranderen tot het voorstel aanvaard is.

De heffing die jaarlijks wordt geheven op basis van de bruto inkomsten, bedraagt over de hele EU drie procent. Eerdere voorstellen fluctueerden tussen de één en vijf procent. In het verleden heeft de Europese Commissie al soortgelijke voorstellen gelanceerd om digitale bedrijven te belasten.

Elk belastingvoorstel moet unaniem worden goedgekeurd door de 28 leden van de Europese Unie voordat het in een wet kan worden gegoten. Één land kan roet in het eten gooien.

Zelfs wanneer alle nationale overheden het voorstel goedkeuren, wordt het voorstel bijzonder lastig om te implementeren. Sommige landen hebben namelijk schrik dat dit nieuwe voorstel de digitale evolutie binnen Europa fnuikt en klanten van bepaalde producten buiten Europa zal duwen.