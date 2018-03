Apple-reclame toont per ongeluk bug van iOS 11

Bugs in iOS 11 zijn nu zoveel voorkomend, dat ze zelfs hun weg naar advertenties gevonden lijken te hebben. In een commercial van Apple die het maakte in het kader van de gezichtsherkenning in de iPhone X, is nu een kleine bug ontdekt. Dat die in een reclame zit, is natuurlijk wel erg opmerkelijk.

Journalist Benjamin Mayo, die werkt voor 9to5Mac, zag de bug voorbijkomen in de laatste nieuwe reclame van Apple. Hij schrijft op Twitter erg verbaasd te zijn “dat dit de reclame daadwerkelijk gehaald heeft”. Dat is hij vooral omdat hij de bug een maand geleden vond en aan Apple gemeld heeft.

Wat gaat er mis?

Er is geen sprake van een heel grote bug, maar het is wel opvallend om te zien. In de reclame zien we dat er een melding binnenkomt en dat de animatie niet gelijk loopt met de tekst. Het moment is hieronder te zien, vanaf 0:49 en duurt tot 0:51. Dat is verder zo kort, dat je het mist als je knippert.

Niet het enige probleem

iOS 11 wordt door wel meer problemen geteisterd. Zo is er ook sprake van wat bijzondere UI-problemen in de Music App, loopt de tekst soms niet helemaal goed in de App Store, verdwijnt de dock incidenteel en wil iOS soms wel eens het beeld roteren als dat niet de bedoeling is.

Dit soort problemen zorgen al voor flinke kritiek op Apple en het gerucht gaat dat het bedrijf om die reden geen grote toevoegingen doet aan iOS dit jaar. In plaats daarvan zou Apple zich dit jaar focussen op het opschonen van de software en zoveel mogelijk bugs weghalen. Of dat ook echt zo is weten we nog niet helemaal zeker, maar horen we vermoedelijk in juni als Apple iOS 12 presenteert.