Bitcoin komt dieptepunt weer te boven, terwijl G20 kijkt naar maatregelen

Waar het er even op leek dat het niet meer goed zou komen met de koers van de bitcoin, hebben investeerders ineens weer volop vertrouwen in ’s werelds grootste cryptocurrency. Na een dieptepunt dat zes weken geduurd heeft, kruipt de koers van de bitcoin langzaamaan weer omhoog. Dat terwijl er momenteel door de ministers van financiën van de G20 en de bazen van centrale banken wordt gesproken over maatregelen ten aanzien van virtuele valuta.

Financieel persbureau Bloomberg constateert op basis van de laatste waardeschattingen van uiteenlopende cryptocurrency dat de weg omhoog weer ingeslagen lijkt te zijn. De bitcoin, ripple en ethereum zijn allemaal weer meer waard geworden. Zo steeg de waarde van de bitcoin de afgelopen dagen met twaalf procent.

Gesprekken binnen de G20

Deze week vindt er in Buenos Aires in Argentinië een nieuwe vergadering van de G20 plaats. Tijdens die vergadering spreken diverse ministers en directeuren van centrale banken over de opkomst van virtuele valuta. De angst is dat die misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld, het ontduiken van belastingen en andere vormen van fraude.

Momenteel is de waarde van cryptocurrencies nog te klein om het financiële systeem te ontwrichten, maar in een brief aan de G20 schrijft Mark Carney – voorzitter van de Financial Stability Board – dat dit wel eens zou kunnen veranderen. Om die reden is het wat he betreft van groot belang om te kijken naar gemeenschappelijke regelgeving.

Stephen Innes, die binnen Oanda Corp. verantwoordelijk is voor de beurshandel, stelt aan Bloomberg dan ook het volgende: “De voornaamste zorg van wetgevers, is dat nietsvermoedende consumenten gevangen kunnen raken in iets waar ze niet bekend mee zijn.” En dus wordt er nu gekeken naar nieuwe manieren om hiermee om te gaan.