Microsoft voegt nu al controversiële functie toe aan Redstone 5

Microsoft heeft een nieuwe build uitgebracht van Redstone 5. Het gaat om build 17623, die een verandering doorvoert waar niet iedereen even blij mee zal zijn. De functie zorgt ervoor dat meer mensen gedwongen gebruik maken van de Edge-browser.

De build is op 16 maart uitgerold naar mensen die zich in de Skip Ahead-ring bevinden van het Insider-programma van Microsoft. In de nieuwe build wordt er een proef gedaan met een functie “waarin links die aangeklikt worden binnen de Windows Mail-app geopend worden in Microsoft Edge, welke browser dan ook geselecteerd is als standaard.”

Microsoft Edge vs Google Chrome

Ondanks dat Microsoft Edge standaard meegeleverd wordt met Windows 10, is de dominantie van Google Chrome nog altijd onverbrekelijk gebleken. Omdat de browser zo’n beetje het meest gebruikte onderdeel van een computer is, probeert Microsoft nog altijd zoveel mogelijk Windows-gebruikers over te halen om van Chrome naar Edge over te stappen.

Maar wat Microsoft ook probeert, zij het met reclamecampagnes over de beveiligingsfuncties, de verbeterde batterijduur en integratie met andere Windows-apps, slechts weinig mensen gaan overstag en de meeste gebruikers van Windows 10 kiezen nog altijd voor Chrome. Middels deze nieuwe toevoeging hoopt Microsoft daar verandering in te brengen, al is het de vraag of de functie wel populair zal blijken.

Andere toevoegingen

Andere verbeteringen in build 17623 hebben betrekking tot Windows Defender Application Guard en System Guard. Daarnaast zijn de privacy-instellingen binnen Inking & Typing en Find My Device veranderd. Afgezien daarvan is er nu ondersteuning voor het HEIF-afbeeldingsformat in het besturingssysteem ingevoerd.

Verder lost de nieuwe build nog een probleem op binnen de Microsoft Store. Die werkte in sommige gevallen niet, net als bepaalde Mixed Reality-functies. Daarnaast zijn er nog wat verbeteringen in Cortana doorgevoerd.

Redstone 5 komt vermoedelijk in de herfst uit.