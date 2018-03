Nieuwe Oppo-telefoon onthult iets over OnePlus 6

Het lijkt erop dat het design van de nieuwe OnePlus-telefoon alvast onthuld is. Het verhaal kent een paar mitsen en maren, maar via het Chinese merk Oppo lijkt het ontwerp van de OnePlus 6 onthuld te zijn. De smartphone zal vermoedelijk een flink scherm krijgen, met een dubbele camera en de nieuwste versie van Android.

OnePlus en Oppo zijn allebei Chinese merken die onderdeel uitmaken van hetzelfde moederconcern. De implicatie daarvan is dat er meestal gebruik gemaakt wordt van dezelfde fabrieken. Toptelefoons van de twee merken lijken dan ook vaak behoorlijk veel op elkaar.

De nieuwe Oppo

Oppo onthulde vandaag een nieuwe toptelefoon, de R15. Dat toestel heeft een scherm gekregen dat vrijwel de hele voorkant bedekt. Aangezien telefoons van Oppo meestal grote gelijkenissen dragen met de nieuwste OnePlus-modellen, zou het goed kunnen dat men die ook van een voorkantbedekkend scherm voorziet.

De telefoon heeft verder een 6,3-inch oled-scherm, met een kleine inkeping die ruimte maakt voor de camera en enkele sensoren. Van binnen draait de middenmoter verder op een Snapdragon 660-chip. Daar de OnePlus-telefoons meestal in de bovenklasse zitten (zij het met lagere prijs), zal die vermoedelijk voorzien zijn van de Snapdragon 845.

Verder heeft de R15 een dubbele camera op de achterkant, waarvan de primaire lens over een 20-megapixelsensor beschikt en de secundaire over een 16-megapixelsensor. De accu is ook van prima formaat en beschikt over een capaciteit van 3.400 mAh. De Android-telefoon draait op de nieuwste versie van de software, 8.1.

De OnePlus 6 wordt vermoedelijk in mei of juni onthuld.