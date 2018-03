‘Hoofd beveiliging Facebook vertrekt na meningsverschil’

Alex Stamos, Chief Information Security van Facebook, verlaat het sociale netwerk in augustus. Dat beweren althans bronnen van The New York Times. Reden zou een verschil van inzicht zijn over hoe Facebook om moet gaan met het verspreiden van desinformatie. Het bedrijf heeft al wat verantwoordelijkheden van Stamos afgepakt.

Zo gaat de CIO niet meer over het tegengaan van door overheid gesponsorde valse informatie. Stamos kreeg volgens de berichtgeving in december nieuwe taken toegewezen, nadat hij aangaf het bedrijf te zullen verlaten. In een tweet bevestigt hij inderdaad een andere rol te vervullen, maar nog steeds volledig toegewijd te zijn. Facebook deed er veel aan om Stamos tot augustus te behouden, zodat de overdracht van zijn werk goed verloopt. Ook vreesden bestuurders dat het vertrek een slecht beeld vormt.

Inmenging

Binnen Facebook maakte Stamos zich hard voor het onderzoeken van Russische activiteiten op het sociale netwerk. De voormalig CIO wilde een herstructurering om de problemen op te lossen. Andere topbestuurders waren het vaak niet eens met zijn visie. Hij zou onder andere botsen met Sheryl Sandberg, de rechterhand van CEO Mark Zuckerberg. Deze verschillen leiden uiteindelijk tot zijn vertrek en de nieuwe taken.

Inmiddels heeft Stamos nog maar drie mensen onder zich werken, waar hij voorheen nog voor 120 man verantwoordelijk was. In zijn reactie op het nieuws stelt de vertrekkende bestuurder momenteel meer tijd te besteden aan opkomende security risico’s en verkiezingsveiligheid. Daarnaast gaat Stamos nog over de communicatie rondom beveiliging.

De voormalig CIO verdedigt het sociale netwerk dan ook als het gaat om het nieuws van eerder deze week, toen bleek dat de gegevens van 50 miljoen gebruikers zijn gestolen. Een bedrijf maakte met een truc de data buit, om deze vervolgens te gebruiken voor de ontwikkeling van methodes om de verkiezingscampagne van Donald Trump in de strijd om het presidentschap in 2016 te ondersteunen.