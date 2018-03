IBM komt met Deep Learning as a Service voor ontwikkelaars

IBM kondigt de lancering van zijn Deep Learning as a Service (DLaaS)-programma voor kunstmatige intelligentie (AI)-ontwikkelaars aan. Hiermee kunnen neurale netwerken getraind worden met behulp van frameworks als TensorFlow, PyTorch en Caffe. Het aanschaffen en onderhouden van dure hardware is zodoende niet meer noodzakelijk.

Met de dienst kunnen data scientists modellen trainen met uitsluitend de benodigde resources, zodat ze alleen betalen voor het daadwerkelijke gebruik van GPU’s. Gebruikers kunnen de keuze maken uit verschillende Nvidia GPU’s, afhankelijk van de kracht die zij daadwerkelijk nodig hebben. Big Blue geeft aan dat ontwikkelaars uiteindelijk moeten kiezen uit ondersteunde deep learning-frameworks, een neuraal netwerk-model, trainingsdata en kostenfactoren. Daarna zorgt de dienst voor de afhandeling, wat leidt tot een interactieve, iteratieve trainingservaring.

Om het DLaaS-programma te gebruiken dienen de gegevens voorbereid te worden. Daarna kan het uploaden plaatsvinden, gevolgd door de training en het downloaden van de resultaten. Dit bespaart mogelijk enkele dagen of weken aan werk, afhankelijk van de situatie. Daarnaast moet het ook een hoop moeilijkheden wegnemen. Het geautomatiseerde proces levert real-time inzichten op die later ook aan te passen zijn.

Concurrentie

IBM ziet dat zijn aanbod anders is dan vergelijkbare oplossingen op de markt, zoals Azure ML Studio van Microsoft. Zo biedt Big Blue bijvoorbeeld een drag-and-drop neural network builder, waardoor zelfs minder technische personen een neuraal netwerk kunnen configureren en ontwerpen. Het bedrijf ondersteunt met het programma op twee manieren partijen met een gelimiteerd budget: ze krijgen toegang tot hardware die normaal duur is en hoeven niet een groot team op dergelijke taken te zetten. In theorie komt AI hiermee naar een breder publiek.

Big Blue komt deze week met meerdere onthullingen, aangezien de conferentie IBM Think momenteel plaatsvindt. We blijven de aankondigingen in de gaten houden, om over het interessante nieuws te berichten.