Windows 10 krijgt verbeterde toegankelijkheidsinstellingen

Microsoft wil ervoor zorgen dat gebruikers met visuele beperkingen alsnog goed gebruik kunnen maken van Windows 10. Vandaag heeft het bedrijf een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om het makkelijker voor die gebruikersgroep te maken door het besturingssysteem te navigeren.

Dat heeft Microsoft vandaag in een blogpost bekend gemaakt. De voornaamste verbetering heeft betrekking tot de toegankelijkheidsinstellingen. Daar is een hele wirwar aan instellingen mogelijk die het makkelijker maken om Windows te besturen. Microsoft heeft die wirwar nu ontknoopt en overzichtelijker gemaakt, evenals wat kleinere toevoegingen gedaan.

Toegankelijker Windows 10

Als een gebruiker naar de pagina met toegankelijkheidsinstellingen surft, is alles in de nieuwe versie van Windows 10 gegroepeerd op zicht, gehoor en interactie. Er zijn verder een aantal nieuwe instellingen aan de pagina toegevoegd, waaronder de optie om ‘alles groter’ en ‘alles feller’ te maken.

Daarnaast is de voorleesapp van Windows aangepast. Die is nu responsiever als het aankomt op input van het toetsenbord en er kan meer voorgelezen worden. Zo kunnen elementen die aan een Word-bestand zijn toegevoegd voortaan ook voorgelezen worden. Verder is het makkelijker gemaakt voor mensen die de voorleesapp gebruiken, om te navigeren. Tot slot heeft Microsoft nog wat interessante functies in preview toegevoegd. Het gaat dan om het navigeren van Windows met je ogen. Dat is een functie waar men nog altijd aan sleutelt, maar wel een veelbelovende toevoeging.

Later dit jaar moeten er meer van dit soort functies naar Windows 10 komen. Dat geheel in lijn met een eerdere belofte van CEO Satya Nadella, die in 2015 beloofde “inclusiviteit te omarmen in ons productontwerp en onze bedrijfscultuur.”