IBM onthult plannen voor kleinste computer ter wereld

IBM heeft plannen onthuld voor de kleinste computer ter wereld. Deze is bijna niet te zien met het blote oog met de afmetingen van een zoutkorrel en moet gaan helpen om blockchain fraude tegen te gaan. Deze werd aangekondigd op de Think-conferentie. De computers zullen waarschijnlijk binnen 18 maanden beschikbaar zijn.

Het bedrijf voorspelt dat deze kleine computer een sleutelrol zal gaan spelen in een blockchain-netwerk dat is ontworpen om fraude in wereldwijde toeleveringsketens te monitoren. Deze computer zou kunnen helpen voorkomen dat er $600 miljard per jaar wordt verdiend met namaakgeneesmiddelen, gadgets en contant geld.

De microscopische computer is één vierkante millimeter groot en zal fungeren als een zogenaamd ‘crypto-anker’ in fraudebestrijdingssystemen. Het bouwt daarmee voort op de bestaande crypto-ankersystemen die op productlabels kunnen worden geplaatst en zo worden gebruikt als digitale vingerafdrukken.

IBM gaf aan dat de apparaten slechts 10 cent hoeven te kosten om te produceren en dat deze enkele honderdduizenden transistors zullen bevatten naast opslag-, stroom- en communicatiemogelijkheden. IBM is van mening dat de drastische daling van de kosten en de grootte van de computers het mogelijk maakt om ze makkelijk te integreren in producten om ervoor te zorgen dat goederen authentiek zijn terwijl ze door de toeleveringsketen en naar de consument gaan. Bedrijven kunnen de authenticiteit van elk product of onderdeel garanderen en bewijzen als een van IBMs computers erin zit. Zo kan bijvoorbeeld gecheckt worden of geneesmiddelen echt of namaak zijn waardoor het moeilijker wordt om namaakgeneesmiddelen aan de man te brengen.

IBM heeft nog geen specificaties voor de computer bekendgemaakt maar volgens een woordvoerder wordt elk apparaat even krachtig als een x86-chip uit de jaren negentig. De eerste van deze kleine computers zou binnen 18 maanden beschikbaar kunnen zijn voor klanten.