Apple en IBM breiden samenwerking uit via Watson en Core ML

Apple en IBM werken al jaren nauw samen, waarbij Big Blue zijn zakelijke ervaring deelt en het bedrijf uit Cupertino zijn ontwerpervaring. De bedrijven hebben samen honderden zakelijke apps gebouwd voor iOS. Vandaag hebben ze aangekondigd hun samenwerking nog verder uit te breiden.

Er wordt momenteel gewerkt aan een manier om IBM Watson machine learning te combineren met Apple Core ML. Zo kunnen de zakelijke apps die op Apple-apparaten draaien intelligenter gemaakt worden. De samenwerking is een flinke uitbreiding van de eerdere overeenkomst en een zeer interessante voor ontwikkelaars van zakelijke apps.

Hoe het werkt

Het wordt voor klanten eenvoudig gemaakt om een machine learning model te bouwen met behulp van Watson. Daardoor kan zakelijke data gebruikt worden om het model te trainen. Stel dat een bedrijf een app wil ontwikkelen om losse onderdelen van een machine te identificeren. Dat kan dan door middel van de camera van een iPhone en Watson kan gebruikt worden om die machineonderdelen mee te leren kennen.

Als dat model dan eenmaal getraind is, kan dat omgezet worden naar Core ML en zo in een app geplaatst worden. Dankzij de samenwerking tussen Apple en IBM is het omzetten van de technologie eenvoudiger gemaakt. “Apple-ontwikkelaars behoeven een manier om snel en eenvoudig apps te ontwikkelen en middelen om daarbij de cloud te gebruiken. Deze samenwerking laat ontwikkelaars de voordelen genieten van de Core ML-integratie”, legt Mahmoud Naghshineh, algemeen manager van IBM Partnerships and Alliances uit.

Voor de apps hoeft er geen directe verbinding te zijn met Watson. In plaats daarvan wordt de data opgeslagen op een apparaat en indien. Zodra er een verbinding mogelijk is deelt de dienst de gegevens met het machine learning-model. Zo wordt de technologie volgens Naghshineh naarmate het gebruik toeneemt ook slimmer gemaakt.