Amerikaanse overheid verbiedt handel in cryptovaluta petro

President Donald Trump heeft aangekondigd dat handel in de cryptovaluta petro niet langer toegestaan is. De virtuele valuta is in handen van de Venezolaanse overheid en als onderdeel van sancties die al opgelegd zijn aan Venezuela is er nu dus ook hierop een verbod voor Amerikaanse staatsburgers.

De Amerikaanse overheid heeft een hele reeks sancties aangekondigd tegen Venezuela. Dat omdat de regering van het Zuid-Amerikaanse land betrokken zou zijn bij drugshandel en corrupt zou zijn. “Alle […] handel door een inwoner van de Verenigde Staten, of een ingezetene van de Verenigde Staten […] in eender welke digitale munt […] die uitgegeven is door of in naam van de overheid van Venezuela sinds 9 januari 2018” is verboden, lezen we in de nieuwe wet.

De petro

Venezuela verkeert momenteel in economisch zwaar weer. Economen verwachten dat het land op korte termijn te maken krijgt met hyperinflatie, waarbij de prijzen van consumentengoederen volgend jaar mogelijk 2300 procent zo duur worden. De regio heeft verder te maken met ziektes, waaronder tuberculose, voedseltekorten, toegenomen criminaliteit en stagnerende lonen. De schuld van het land is opgelopen tot 140 miljard dollar.

In een poging om uit de economische crisis te komen, riep president Nicolas Maduro de petro in het leven. De cryptocurrency wordt in leven gehouden met behulp van de olievoorraden van het land, evenals met de verkoop van zeldzame metalen die er gevonden worden. Hij diende daarmee als manier om onder de economische sancties van andere landen uit te komen.

Dat lukt dus niet, nu de Amerikaanse overheid alsnog besloten heeft om handel in de petro te verbieden. Dat terwijl de virtuele valuta oorspronkelijk alleen met Amerikaanse dollars en euro’s gekocht kon worden. Ondertussen is het dus enkel nog mogelijk om de munt met euro’s te kopen.

De totale waarde van de petro ligt naar schatting momenteel op zes miljard dollar, op een totaal van honderd miljoen tokens.