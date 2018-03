VK opent onderzoek naar Facebook wegens grootschalig dataverlies

Het Verenigd Koninkrijk doet onderzoek naar Facebook. De vraag is of het sociale netwerk wel voldoende veiligheidsmaatregelen genomen heeft om zijn gebruikers te beschermen. Dat nadat bleek dat een politiek adviesbureau de gegevens van vijftig miljoen Facebook-gebruikers verzamelde om Donald Trump te helpen bij zijn presidentiële campagne.

Informatiecommissaris Elizabeth Denham kondigde tegenover persbureau Reuters aan onderzoek te doen naar de zaak. Ze wil van de rechter een bevelschrift krijgen waarmee ze de kantoren van het in Londen gevestigde Cambridge Analytica mag onderzoeken. Dat naar aanleiding van bericht van een klokkenluider die liet weten dat de privégegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzameld zijn voor de verkiezingscampagne van Trump.

Groot schandaal

Cambridge Analytica zou zich met veel meer verkiezingen bemoeid hebben. Het verhaal gaat dat het bedrijf direct of indirect betrokken is geweest bij de beïnvloeding van meer dan tweehonderd verkiezingen. Daarbij zou het bedrijf soms ook mensen omgekocht hebben, bijvoorbeeld door steekpenningen uit te betalen of via prostituees chantagemateriaal te verzamelen.

Het onderzoek is echter niet beperkt tot Cambridge Analytica. Ook Facebook ligt nu onder vuur, omdat het bedrijf wellicht niet voldoet aan de Britse databeschermingswetten. “We onderzoeken of Facebook persoonlijke gegevens beveiligd en gewaarborgd heeft en of, toen ze achter het verlies van data kwamen, ook correct gereageerd hebben en mensen over de problemen ingelicht hebben.”

Er wordt ook buiten het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan. Zo laat EU-commissaris Vera Jourová op Twitter weten komende week naar de Verenigde Staten te gaan. Zij wil dan om informatie vragen bij Facebook om het probleem nader te kunnen onderzoeken. Het kan dus zijn dat er ook een formeel EU-onderzoek geopend wordt naar de manier waarop het sociale netwerk van Mark Zuckerberg met dit soort dataverlies omgaat.