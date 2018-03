HTC onthult de Desire 12 en Desire 12+

HTC kondigt twee nieuwe budgettoestellen in de Desire-serie aan, de HTC Desire 12 en HTC Desire 12+. Het bedrijf voorziet de smartphones van een scherm dat een groot deel van de voorkant in beslag neemt, waarbij we alleen nog boven en onder een zwarte balk aantreffen.

Een aantal specificaties van de modellen zijn gelijk, zoals de resolutie van 1440 bij 720 pixels. De opslagcapaciteit komt uit op 32 GB, die door middel van een microSD-kaart is uit te breiden. Ook het werkgeheugen is in beide gevallen gelijk: 3 GB. Verder zien we dat er voor een 3,5mm-adiojack en een microUSB-poort gekozen wordt. HTC voorziet de toestellen van Android 8.0 Oreo.

Verschillen per model

De HTC Desire 12 kent een 5,5-inch scherm en een MediaTek MT6739 System on a Chip (SoC). Achterop zit een 13 megapixel camera met een diafragma van f/2.2, terwijl de selfiecamera over een 5 megapixelsensor met diafragme van f/2.4 beschikt. Dit toestel heeft niet een vingerafdrukscanner. Bij de HTC Desire 12 mogen we een 2730 mAh batterij verwachten.

De HTC Desire 12+ biedt wat betere specificaties, onder meer dankzij de krachtigere Qualcomm Snapdragon 450 SoC. Deze uitvoering kent een 6-inch scherm en 2965 mAh accu. HTC kiest hier wel voor een vingerafdrukscanner. Er is ook een dubbele camera aanwezig voor betere foto’s. Dit resulteert in een combinatie van een 13 megapixel camera en een 2 megapixel camera. De camera aan de voorkant beschikt over een 8 megapixelsensor met diafragma van f/2.0.

Beide smartphones zullen eind april op de markt komen in de kleuren zwart en zilver. De Desire 12 kent een adviesprijs van 199 euro, voor de Desire 12+ geldt een aanschafprijs van 249 euro.