BlackBerry ondersteunt de security van Enterprise of Things

BlackBerry kondigt nieuwe softwarefeatures voor zakelijke gebruikers, IT-managers en ontwikkelaars aan. Zij kunnen deze gebruiken voor het beveiligen van de Enterprise of Things (EoT). De verschillende mogelijkheden zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Allereerst zien we de aankondigingen die betrekking hebben op verbeterde gebruikersproductiviteit. Zo kunnen enterprises binnen BlackBerry Work voortaan de niet storen-functie inschakelen, zodat medewerkers buiten kantooruren niet lastig gevallen worden met e-mails en agenda notificaties. Daarnaast is het voor medewerkers met BlackBerry WorkLife mogelijk om hun persoonlijke telefoonnummer af te schermen, door bij uitgaande oproepen met het eigen toestel het bureaunummer weer te geven.

Een aankondiging die eveneens in het teken staat van gebruikersproductiviteit is de samenwerking met Microsoft. Hierdoor krijgen de gezamenlijke klanten op iOS- en Android-apparaten veilig toegang tot Office-apps. De oplossing die uit de samenwerking voortkomt heet BlackBerry Enterprise Bridge.

Beheer en ontwikkeling

Ten tweede zijn er onthullingen die betrekking hebben op de vereenvoudiging van het IT-beheer van endpoints en notificaties. Dit resulteert in het makkelijk toevoegen van een vooraf geconfigureerd Android-apparaat, terwijl een platform zorgt voor het beheer van communicatie rondom IT. Ploegendienst-medewerkers kunnen snel iOS-apparaten overdragen, door het “check-in, check-out” proces.

Tot slot is er nog de software voor ontwikkelaars om veilige systemen en apps te bouwen. Met BlackBerry’s QNX OS for Safety 2.0 kunnen zij bijvoorbeeld automotive-systemen, gezondheidsmachines en industriële automatiseringssystemen ontwikkelen. Dit aanbod is gebaseerd op het QNX SDP 7.0 besturingssysteem van BlackBerry, waardoor er verschillende security certificaten zijn.

Dankzij BlackBerry Analytics krijgen ontwikkelaars nieuwe inzichten. Verder kunnen zij voortaan met een gerust hart het delen van bestanden binnen een Android-app mogelijk maken. Er wordt namelijk 256-bit bestandsencryptie geboden met het nieuwe Workspaces Android SDK.