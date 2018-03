Microsoft kondigt open-source release aan van Service Fabric

Het Service Fabric Team van Microsoft heeft gisteren de open-source release van Azure Service Fabric aangekondigd onder de MIT-licentie. Deze zal beschikbaar komen op GitHub maar er wordt hard gewerkt om ook te kunnen migreren van een Windows- buildomgeving.

Het team achter het gedistribueerde systeemplatform, dat is ontworpen om gemakkelijk schaalbare en betrouwbare microservices en containers te kunnen verpakken, implementeren en beheren, zal de komende maanden overgaan op een volledig open ontwikkelingsproces op GitHub zo meldt de SDTimes.com.

De repo van Service Fabric die beschikbaar is op GitHub heeft build- en testtools voor Linux beschikbaar waardoor gebruikers Service Fabric op Linux-systemen kunnen klonen en bouwen, basistests kunnen uitvoeren, problemen kunnen aankaarten en pull-aanvragen kunnen indienen. Het team zegt er hard aan te werken om het ook te kunnen migreren van een Windows-buildomgeving naar GitHub.

“We hebben Service Fabric intern al bijna tien jaar voor Windows ontwikkeld,” was te lezen op het ontwikkelingsblog. “Het grootste deel van die tijd was het een intern platform van Microsoft en dat betekent dat we bijna tien jaar aan interne Microsoft-tools hebben liggen die we moeten migreren en waarvan we de processen moeten verfijnen voor we hiervan iets bruikbaars op GitHub kunnen toevoegen. Toen we een paar jaar geleden met Linux-ondersteuning begonnen, waren we een publiek product en waren we al van plan om open source te gaan gebruiken. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk gemeenschappelijke, publiekelijk beschikbare tools werden gebruikt.”

Het team begon een jaar geleden in maart met het overzetten en open sourcen van elementen van Service Fabric, waaronder betrouwbare services. “We hebben van velen van jullie gehoord over het belang van deelname aan de ontwikkeling en richting van het platform waarvan je afhankelijk bent om je bedrijfskritieke applicaties uit te voeren. We blijven daarom om die reden actief op GitHub en Stack Overflow. Open sourcing van het platform is de natuurlijke evolutie om die samenwerking nog beter te maken. Daarom willen we van Service Fabric een succesvol open source- project maken door ons hele ontwikkelings- en planningsproces op GitHub te laten werken, waar we op open wijze met de community kunnen samenwerken om Service Fabric voor iedereen beter te maken.”