Cambridge Analytica-CEO spreekt over beslissende rol bij verkiezingen VS

De geschorste directeur van Cambridge Analytica stelt dat het bedrijf een beslissende rol vervulde in de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Alexander Nix beweert dit in een verborgen camera-video van Channel 4. Eerder deze week werd bekend dat de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers gestolen zijn, waarbij media al spraken over invloed op de campagne.

Nix stelt in de opname dat Cambridge Analytica het onderzoek en de analyses uitvoerde. De resultaten werden gebruikt voor de digitale campagne en televisiecampagne van Trump. De verzamelde gegevens waren daarmee informatie voor de gehele strategie. Bovendien zou Nix meerdere malen Trump ontmoet hebben tijdens zijn presidentskandidatuur.

De raad van bestuur van Cambridge Analytica schorste zijn CEO vlak voor het tweede deel van de onthullende undercoverbeelden. Volgens het bedrijf vertegenwoordigen de uitspraken niet de waarden of werkwijzen die het hanteert, zo luidt de verklaring tegenover Reuters. Het schorsen van Nix laat zien hoe serieus Cambridge Analytica de zaak neemt. Tot nu toe ontkende het bedrijf de mediaberichtgeving. De gegevens zouden verwijderd zijn, nadat het overtreden van de datarichtlijnen duidelijk werd.

Rollen

De berichtgeving gaat er ook vanuit dat er meerdere medewerkers van Trump te koppelen zijn aan de praktijken. Onder meer Brad Parscale, de adviseur van de digitale campagne, had regelmatig contact met Cambridge Analytica. Hij reageerde niet direct op een commentaarverzoek. Ook adviseur Jared Kushner wordt gelinkt aan het bedrijf, maar vanuit hem was eveneens niet direct een reactie. Campagneleider Steve Bannon zou zelfs een rol binnen Cambridge Analytica vervullen, maar ook hij reageerde niet direct tegenover Reuters. Bannon had de leiding over de dataverzameling en werd later chef in het Witte Huis.

Facebook verbande Cambridge Analytica van het platform naar aanleiding van de berichtgeving. Het bedrijf verwierf de 50 miljoen gegevens op een manier die niet overeenkomt met de data privacy-richtlijnen. Deze werden vervolgens gebruikt om profielen samen te stellen.