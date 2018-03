Watson Assistant van IBM biedt elk bedrijf een Alexa-stem en IFTTT

IBM heeft Watson Assistant gelanceerd. Deze nieuwe service is gericht op bedrijven die stemgestuurde virtuele assistenten willen bouwen voor hun eigen producten. Het bevat geen nieuwe technologie maar het zou hiermee wel gemakkelijker zijn om relevante acties en commando’s toe te voegen dan met andere assistent-tech.



Stemassistenten zoals Alexa van Amazon worden momenteel geïntegreerd op nieuwe terreinen. IBM zegt dat dit de populariteit van conversationele interfaces bevestigt en gelooft dat bedrijven eerder voor Watson Assistant moeten kiezen dan voor Alexa of Siri. Redenen zouden onder meer zijn vanwege de branding, personalisatie en privacy zo meldt Theverge.com.

Ten eerste is de Watson-assistent een white label-product. Bedrijven kunnen hun eigen flair toevoegen. Ten tweede kunnen cliënten hun assistenten trainen met behulp van hun eigen datasets. IBM zegt ook dat het gemakkelijker is om relevante acties en commando’s toe te voegen dan met andere assistent-tech. Tot slot houdt elke integratie van de Watson-assistent zijn gegevens voor zichzelf en dat betekent dat grote technologiebedrijven geen informatie bundelen over activiteiten van gebruikers over meerdere domeinen. “Als je de hele wereld door Alexa gaat leiden, is het een enorme hoeveelheid gegevens en controle om aan één bedrijf te geven,” vertelt Bret Greenstein van IBM Green.

IBM heeft al een paar kleine partnerschappen voor de Watson Assistant geregeld. Een met Harman, dat een stemassistent gaat bouwen voor een Maserati-conceptauto; een ander op de luchthaven van München, waar de Watson Assistant een Pepper-robot aandrijft die bezoekers aanwijzingen geeft; en een derde met het slimme huisbedrijf Chameleon Technologies, waar de stemtechnologie haar slimme huismeter aandrijft.

De onderliggende technologie is niet nieuw. De Watson Assistant is gemaakt van functies die zijn overgenomen van bestaande IBM-producten zoals Watson Conversation en Watson Virtual Agent, evenals de taal- en gesprekanalyse-API’s van het bedrijf. Deze worden al gebruikt voor het bouwen van chatbots. Ze bieden geen specifieke voordelen ten opzichte van het aanbod van Google, Microsoft en Amazon.

IBM Watson ondersteunt ook ineens IFTTT, een open platform waar je allerlei slimme diensten dynamisch met elkaar kan koppelen.