Konica Minolta lanceert AccurioPress 6136-serie printsystemen

Konica Minolta kondigt de introductie van de AccurioPress 6136-serie aan, waaronder de AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P en AccurioPress 6120 vallen. Deze printsystemen realiseren een afdruksnelheid van 136 ppm (pages per minute) A4 en 78 ppm A3. Dankzij deze resultaten moeten de modellen tot verhoogde productiviteit en gestroomlijnde workflows leiden.

De nieuwe serie produceert een volume van maximaal 3,24 miljoen A4-pagina’s per maand. Daarbij belooft Konica Minolta ondersteuning van uiteenlopende soorten media, zoals gecoat papier en reliëfpapier van 40 g/m2 tot 350 g/m2. De apparaten beschikken over een intelligente papier catalogus en een optionele fixeer-eenheid voor enveloppen voor extra flexibiliteit en optimale prestaties. Enveloppen zijn rechtstreeks te printen vanuit de hoogvolumelade.

Dankzij de Intelligent Quality Optimizer IQ-501 is automatische en real-time aanpassing van densiteit en registratie mogelijk. Ook zijn afdrukprofielen door gebruikers te creëren zonder extra training. Hierdoor vervalt de insteltijd en neemt het aantal fouten af. Het RU-518-onderdeel zorgt voor ontkrullen in real-time. De serie kent 728 verschillende configuratiemogelijkheden. Onder deze opties vallen zowel de door Konica Minolta zelf ontwikkelde afwerkingsopties, als de opties die zijn ontworpen in samenwerking met andere partijen. Hierbij valt te denken aan Watkiss, GBC en Plockmatic.

Gebruikersgemak

OpenApi waarborgt een hoge inzetbaarheid via een interface tussen de productiesystemen van Konica Minolta en oplossingen van derden. Deze interface biedt integratie met Konica Minolta’s eigen AccurioPro-workflows. Er is tevens integratie met kostenregistratie, authenticatie (met YSoft SafeQ) en scanrouting (met Nuance eCopy ShareScan).

Het bedrijf wil met de interface en bediening op afstand eenvoudig te bedienen systemen realiseren. Daarnaast zijn bewerkingen flexibel uit te voeren via een mobiel apparaat. Met de Internal Web Server kan de interface worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Uiteindelijk moet de serie de volgende generatie monochroomproducten vormen waarmee gebruikers voorbereid zijn op de huidige en toekomstige eisen in de printbranche.