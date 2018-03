Microsoft brengt met nieuwe build Windows 10 verbeteringen naar Cortana

Vandaag is er een nieuwe Windows 10 preview vrijgegeven. Die bevat verbeteringen voor Cortana en repareert wat bugs in de Windows Mixed Reality-software. De build komt uit de RS4-branche. De software zal bij de volgende grote update van het besturingssysteem breed uitgerold worden.

Het gaat om de Windows 10 Insider Preview Build 17127, die een paar kleine verfijningen met zich meebrengt. Het gaat bovenal om toevoegingen aan Cortana, maar er zijn ook wat bugs opgelost rond Windows Mixed Reality, de software die toch geteisterd werd door flink wat problemen de afgelopen weken.

Verbeteringen Cortana

De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe build concentreren zich op de virtuele assistent van Windows, Cortana. Er is een nieuwe profielpagina, waar je onder meer je favoriete locaties kunt toevoegen en wat informatie over jezelf. Vooral die locaties zijn van belang, want op basis daarvan kan Cortana suggesties doen over wanneer je moet vertrekken om bijvoorbeeld op tijd op je werk te komen.

Ook belooft Microsoft de komende tijd nieuwe toevoegingen te doen aan de profielpagina. Het gaat dan om persoonlijke voorkeuren, details over je familie, accounts en nog wat andere persoonlijke details. Aan de hand daarvan kan Cortana meer over je leren en betere en persoonlijke suggesties doen.

Afgezien van deze nieuwe functies, zijn er nog wat kleine verbeteringen in Cortana doorgevoerd. Zo is het notitieblok van Cortana in meer markten beschikbaar gemaakt en zou de functie sneller moeten werken. Afgezien daarvan biedt Cortana nu een set standaardvragen die je kan stellen.

Windows Mixed Reality

De laatste paar builds waren er flink wat bugs te vinden in de Windows Mixed Reality-software. Ondertussen is Microsoft bijna klaar met het oplossen van de problemen. Deze build lost onder meer het probleem op waardoor de inbox-apps niet wilden laden in Mixed Reality-modus. Microsoft kijkt nog naar een bug waarbij nieuwe hologrammen leeg lijken te zijn.

Redstone 4, die zeer waarschijnlijk de Spring Creators Update zal heten, wordt vermoedelijk in april uitgerold.