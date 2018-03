Fujitsu opent Blockchain Innovation Center in Brussel

Fujitsu laat aan Techzine weten over de opening van het Blockchain Innovation Center in Brussel. In samenwerking met externe partners vindt hier onderzoek plaats, waarbij specifieke projecten uitgewerkt worden om het potentieel van blockchain-technologie verder te onderzoeken.

Het bedrijf geeft aan dat de interesse vanuit de klant om blockchain en de invloed ervan te begrijpen groeit. Daarom wil Fujitsu de technologie ontwikkelen voor meer doeleinden dan alleen financiële diensten. Dit moet resulteren in een nieuwe architectuur voor verscheidene informatiesystemen en sectoren. Potentieel wordt het toepasbaar in diverse gebieden, waarbij er traceerbaarheid op basis van een register nodig is: logistiek, de toeleveringsketen, publieke registers zoals het kadaster, stem-ID en slimme contracten.

Smart Cities

Een bijzonder vakgebied dat Fujitsu in het Innovation Center wil ontwikkelen is het gebruik van blockchain om Smart City-diensten te ontwerpen en implementeren. De focus ligt naast technologie op andere aspecten van de stad van de toekomst, zoals sociologische en demografische factoren, maatschappelijke organisatie, economisch functioneren en ecologische uitdagingen. Het centrum zal onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteunen en aanmoedigen, door innovatieve projecten te laten financieren door ondernemingen, onderzoeksorganisaties en de niet-commerciële sector.

Eén van de eerste onderzoeksprojecten draagt de naam ‘Blockchain as enabler of services in the context of Smart Cities’. Deze wordt deels gefinancierd door Innoviris, een in Brussel gevestigd instituut dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie promoot. Fujitsu verwacht dat dit mogelijkheden zal bieden om blockchain-expertise toe te passen in een breed spectrum van sectoren, waaronder productie-, overheids- en financiële diensten.

Het bedrijf evalueert ook elf bijkomende blockchain-projecten in Nederland, Engeland en Duitsland. Meerdere Europese steden die ernaar streven om een Smart City te worden, hebben belangstelling getoond in een samenwerking met Fujitsu. Bij zijn oplossingen kiest Fujitsu er vaak voor om samen te werken met de klant, omdat die partijen vaak over specifieke kennis beschikken die nodig is voor een op maat gemaakt product.