China niet zonder meer akkoord met overname NXP door Qualcomm

Het lijkt erop dat Qualcomm het nog moeilijk gaat krijgen om van verschillende overheden toestemming te krijgen NXP Semiconductors over te nemen. Naar het schijnt ligt de Chinese overheid dwars en wil dat speciale maatregelen zien, waarmee lokale bedrijven beschermd worden tegen de combinatie van Qualcomm en NXP.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van bronnen bekend met de materie. Het Chinese ministerie van handel zou niet tevreden zijn met de voorstellen van Qualcomm. En dus heeft de Amerikaanse chipfabrikant opdracht gekregen met een nieuw voorstel te komen.

Chinese bedrijven zijn bang

Het Chinese ministerie zou onder druk van lokale bedrijven tot die beslissing gekomen zijn. Die zouden massaal lobbyen bij het machtige ministerie en vooral aangeven dat de samenvoeging van Qualcomm en NXP schadelijk voor hun zaken zouden zijn. De voornaamste angst concentreert zich rond de nieuwe licenties die Qualcomm hiermee in handen zou krijgen, rond mobiele betalingen en systemen voor autonome auto’s.

Daar komt nog bij dat China ’s werelds grootste importeur van halfgeleiders is. Daar wil het land verandering in brengen. In plaats van importeur, wil het exporteur worden en minder afhankelijk zijn van andere landen voor processoren en andere chips. Om die reden steekt d eoverheid maar liefst 31,5 miljard dollar in lokale bedrijven, waaronder Unigroup Guoxin Co. en Shanghai Belling Co.

Overlevingsstrijd

Voor Qualcomm is het cruciaal dat de overname van NXP doorgang vindt bij overheden. De Amerikaanse chipfabrikant heeft het moeilijk. In een poging de afhankelijkheid van de mobiele markt te verminderen, wil het NXP overnemen. De mobiele markt is namelijk behoorlijk volgelopen met verschillende concurrenten die allemaal eenzelfde soort product aanbieden. Daarom wil het Amerikaanse bedrijf zijn inkomsten verbreden. Toch is het nog de vraag of de overname überhaupt doorgang vindt, want aandeelhouders van NXP hebben er nog moeite mee hun fiat te geven.