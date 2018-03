HPE introduceert oplossingen voor snellere AI-adoptie

Hewlett Packard Enterprise (HPE) kondigt vier nieuwe oplossingen voor kunstmatige intelligentie (AI) aan. Het aanbod belooft klanten te helpen met het uitbreiden, optimaliseren en opschalen van AI-gebruik in bedrijfstakken. De uitkomsten moeten bijdragen aan betere prognoses van behoeften, betere operationele efficiëntie en meer productverkoop.

Het bedrijf komt met een reeks branchespecifieke AI-oplossingen met gedefinieerde cases, waarbij de HPE Digital Prescriptive Maintenance Services van HPE Pointnext als eerste uit de reeks dient. Deze oplossing zorgt voor het voorspellen, adviseren en automatiseren van de juiste actie om een probleem te verhelpen voordat het fout gaat. HPE Digital Prescriptive Maintenance combineert de diensten van Pointnext (zoals consulting, proof of value en implementatie) met de technologie en de referentiearchitecturen van HPE en geselecteerde partners. De dienst belooft zich te richten op alle relevante databronnen in een organisatie, waaronder real-time en batch data van Internet of Things-apparaten, datacenters en de cloud.

Daarnaast introduceert het bedrijf ook de nieuwe HPE Artificial Intelligence Transformation Workshop. Deze helpt organisaties met het sneller identificeren van AI-cases in lijn met hun prioriteiten. Bij de interactieve eendaagse workshop werken AI-experts van Pointnext samen met business- en technologiebeslissers aan het inschatten van data en advanced analytics behoeften. Hieruit komt een op maat gemaakt plan voort, om de verkenningsfase van AI richting de implementatie van AI-cases te versnellen.

HPE Apollo 6500 Gen10

Anderzijds belooft het nieuwe HPE Apollo 6500 Gen10 System een versnelling van applicatieprestaties en drie keer snellere modeltraining dan voorgaande generaties, door ondersteuning voor acht Nvidia Tesla V100 GPU’s. Deze twee partijen werken nauw samen om het energie-efficiënte Nvidia NVLink interconnect met hoge bandbreedte te verwerken in de Apollo 6500 Gen10, wat zorgt voor snelle communicatie tussen de GPU’s. De technologie zou data tot tien keer sneller delen dan de traditionele PCle Gen3 interconnect.

Tot slot behoort een overeenkomst met WekaIO tot de aankondigingen. Klanten kunnen daardoor kiezen voor de file storage software WekaIO Matrix, als aanvulling op HPE’s Lustre gebaseerde storageoplossing. Matrix helpt gebruikers met de veeleisende read/write behoeften van storage- en datemanagementcomponenten van high-performance data analytics en AI-omgevingen. De software is gekwalificeerd voor HPE Apollo 2000 Gen10 en HPE ProLiant DL360 Gen10.

Beschikbaarheid

De HPE Digital Prescriptive Maintenance Services en HPE Artificial Intelligence Transformation Workshop zijn per direct beschikbaar. HPE Apollo 6500 Gen10 is vanaf mei 2018 beschikbaar via HPE en zijn channel partners. Vanaf dan is ook de WekalO Matrix beschikbaar via HPE en zijn partners.