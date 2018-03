Facebook-CEO biedt excuses aan na datamisbruik

CEO Mark Zuckerberg van Facebook heeft in een verklaring gereageerd op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de gestolen gegevens van 50 miljoen gebruikers. De directeur biedt zijn excuses aan voor de manier waarop het sociale netwerk omging met de data en belooft stappen voor betere bescherming tegen misbruik.

In een interview met CNN spreekt hij tevens over een grote vertrouwensbreuk. “Het spijt me echt dat dit is gebeurd. Wij hebben een basisverantwoordelijkheid om de gegevens van mensen te beschermen.” Dit interview en de Facebook-post zijn de eerste reacties van Zuckerberg nadat de diefstal naar buiten kwam. Er volgde kritiek op de CEO omdat hij enkele dagen over de kwestie zweeg.

Zuckerberg geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en dat er meer werk te doen valt. Een onderzoek naar de duizenden apps die Facebook hebben gebruikt moet meer zekerheid inbouwen. Daarnaast krijgen ontwikkelaars minder snel toegang tot gebruikersgegevens. Als bijvoorbeeld een app drie maanden niet gebruikt wordt, dan hebben ontwikkelaars van die app niet meer toegang tot de gebruikersgegevens. Facebook-leden krijgen ook een tool om eenvoudiger data-instellingen te configureren.

Politiek

Naast de extra maatregelen geeft Zuckerberg ook aan open te staan voor aanvullende overheidsregulering. Eventueel zal hij getuigen voor het Amerikaanse congres indien hij de juiste persoon is. Nadat de diefstal van de 50 miljoen gegevens aan het licht kwam, zagen sommige politici het liefst dat Zuckerberg verantwoordelijkheid aflegt. In het interview spreekt hij over het sturen van de meest competente persoon die het meeste kennis heeft. Als hij dat zelf is dan gaat hij graag naar het congres.

De diefstal die afgelopen weekend ontdekt werd, zorgde voor flink wat onrust. Zo zou de data door Cambridge Analytica zijn misbruikt om de verkiezingscampagne van Donald Trump als president van de Verenigde Staten te steunen. Ook kwam er een oproep om Facebook-accounts te verwijderen, waaronder van WhatsApp-oprichter Brian Acton.