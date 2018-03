Microsoft onthult meer over de Dynamics 365-update

Microsoft Dynamics 365 komt volgende maand met een update gepland voor de lente van 2018. Er komen als onderdeel van deze update meer modules en tools. Deze zal in april van start gaan. Microsoft heeft ook Power BI Insights-apps aangekondigd.



Microsoft zal als onderdeel van de update voor de lente van 2018 meer functies toevoegen aan zijn onlangs geïntroduceerde Dynamics 365 for Marketing-service. Deze is voornamelijk bedoeld voor kleine/middelgrote zakelijke klanten en hiervan is nu een openbare preview te bekijken. Het voegt ook een nieuwe SKU toe aan zijn verkoopmodule. Deze Dynamics 365 for Sales Professional wordt door ambtenaren omschreven als een “gestroomlijnde” versie van de huidige verkoopapplicatie.

Microsoft is inmiddels een jaar bezig met deze Dynamics 365 verkoop- en marketingmodules voor kleine en middelgrote ondernemingen. Vorig jaar werd besloten het onderscheid tussen Enterprise en Business Plan met Dynamics 365 af te schaffen volgens een bericht op ZDNet.com.

Microsoft heeft ook Power BI Insights-apps aangekondigd. Dit zijn applicaties die gebruik maken van informatie uit een subset van Microsoft-gegevens en/of aanvullende gegevens van externe bronnen. Deze apps werken in Dynamics 365 Sales, Service, Operations, Finance en Talent.

Power BI for Sales Insights en Power BI for Service Insights zijn de eerste twee Power BI Insights-apps die dit voorjaar beschikbaar zullen zijn. Power BI for Sales Insights zorgt ervoor dat gebruikers een analyse van klantrelaties en voorspellende leadscores kunnen maken. Gebruikers kunnen momenteel informatie importeren uit Dynamics 365 of Salesforce.

De nieuwe Dynamics 365 Business Central ERP-service voor SMBs van het bedrijf maakt ook deel uit van deze voorjaarsupdate evenals de onlangs geïntroduceerde openbare preview van Power BI for Mixed Reality. Ambtenaren zeiden dat de update van voorjaar 2018 Dynamics 365 ook veel verder kan integreren met Outlook, Teams, SharePoint, Stream video, Azure, LinkedIn en Bing.